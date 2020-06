Madagascar: Développement agricole - Les projets FIDA évalués

Le Fonds international du développement agricole (FIDA ) à Madagascar a injecté près de 510 millions de dollars entre 2013 et 2019. Une évaluation des travaux conjoints entre le gouvernement malgache représenté par le ministère de l'Agriculture et de l'élevage (MAEP) et le FIDA, a été présentée en visioconférence la semaine dernière.

Un document a été émis dans lequel sont résumées les principales conclusions de l'évaluation ainsi que les recommandations que le ministère de l'Agriculture et le FIDA conviennent de mettre en œuvre pour la période couvrant 2020 à 2023. Les projets appuyés par le FIDA visent à accroître les revenus et à améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et des conditions de vie des plus pauvres qui vivent dans les zones rurales. La création de quatre cent organisations paysannes a attiré 5, 4 millions de dollars d'investissement dans le secteur privé.

Soixante-dix mille personnes formées pour sensibiliser des bénéficiaires sur le développement des capacités des techniques de production améliorées. « L'établissement des liens entre les agriculteurs et les opérateurs de marché a été essentiel pour améliorer les opportunités économiques dans les zones rurales » a souligné Sara Mbago Bhunu, directrice régionale de la division Afrique orientale et australe du FIDA.