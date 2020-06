Sénégal: Arrêt obligatoire et rassemblement à l'heure du couvre-feu - Les transporteurs interpellent l'etat

Avec la reprise du transport interurbain dimanche dernier, des bus communément appelés «horaires» qui avaient l'habitude de rouler la nuit, sont obligés de s'adapter aux conditions du couvre-feu qui commence à 23h.

Toutefois, ces transporteurs demandent au gouvernement d'assouplir encore les mesures pour reprendre leurs activités comme en temps normal. C'est ce qu'ils nous ont confié hier, lundi 8 juin.

Un dispositif de lavage des mains installé à l'entrée, des bus stationnés ça et là, quelques personnes sur place. Nous sommes à la gare routière «Bignona», situé à Grand-Yoff.

Une gare privée qui regroupe désormais tous les bus des nombreux points de départs de ce quartier populaire de la banlieue dakaroise supprimés depuis l'avènement de la gare Les Baux Maraîchers.

Ils desservent plusieurs localités de la Casamance naturelle notamment les villages reculées du Fogny, du Blouf, du Cassa, du Pakao, du Kabada, du Fouladou, du Diassing, du Boudié, du Balantacounda, du Brassou, etc.

Ici, le transport interurbain a repris, mais sous plusieurs conditions. Pour cause de pandémie de coronavirus (Covid-19) mais aussi avec le couvre-feu qui commence à partir 23 heures jusqu'à 5 heures du matin, une organisation s'impose surtout aux chauffeurs qui roulaient, en temps normale, la nuit pour permettre aux clients et chauffeurs de voyager dans de bonne conditions. Désormais, pas de départs programmés les soirs.

L'EPEE DE DAMOCLES DU COUVRE-FEU

Pour preuve, à 11 heures hier, lundi 8 juin, les bus qui devaient partir dans les régions, avaient déjà pris départ.

«Les véhicules qui restent ici sont programmés pour demain (aujourd'hui mardi, ndlr), les autres ont quitté très tôt, entre 8h et 9h et normalement ils devront arriver à destination avant 23 heures.

Les chauffeurs qui vont à des destinations beaucoup plus éloignées, sont obligés de passer la nuit là où l'heure du couvre-feu les trouve», confie le responsable du «garage Bignona» de Grand Yoff, Mabadiakhou Fall, également porte-parole du Syndicat national des transports de proximité. Toutefois, il invite les autorités à plus d'attention.

«Ce qui est difficile, c'est qu'on roule sous le chaud soleil et les voitures ne sont pas climatisées, donc il faut revoir ça», précisera Mabadiakhou Fall.

A la gare routière Les Baux Maraîchers, l'affluence n'est pas totalement au rendez-vous, mais l'entrée grouille du monde. Des véhicules sortent de la gare en file indienne. «Je passe la nuit là où 23h me trouve, c'est simple.

Le couvre-feu a des avantages, certes, mais également des inconvénients.

Imaginez, par exemple, si 20 bus quittent la même heure Baux Maraîchers et à 23h, ils se retrouvent tous à Mbour car ils sont obligés de garer alors que parmi les passagers, il y'a des personnes âgées, des malades, des enfants.

Donc, ce que les autorités craignaient, peut survenir», explique Ismaïla Ba, trouvé sur place.

Le chauffeur de «7 places» en direction de Tambacounda qui avait l'habitude de rouler la nuit, «invite le gouvernement à encore alléger les mesures». Même son de cloche chez Mor Boye.

Le président des chauffeurs de la gare des Baux Maraîchers demande au président de la République de «revoir» le couvre-feu pour permettre aux transporteurs de rouler comme en temps normal. «Ici, les activités s'arrêtent à 20h et les chauffeurs sont conscients du couvre-feu.

Mais, si 10 bus avec chacun 50 personnes à bord se retrouvent pas hasard à Thiadiaye à 23 heures, on va se retrouver dans un rassemblement qu'on voulait éviter», explique Mor Boye.

Contrairement aux autres gares routières, à Khourou Naar de Pikine, le redémarrage des activités n'est pas encore effectif.

«Nous n'avons pas encore repris. C'est vrai que nous avions l'habitude de rouler la nuit mais, puisque le contexte l'exige, nous allons juste adapter nos horaires pour nous plier aux règles», martèle Ousmane Fall.

INTRANSIGEANCE SUR LE RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE

En effet, les transporteurs restent soucieux du danger que représente le coronavirus. C'est pourquoi le protocole sanitaire ne semble pas être relégué au second plan.

Toutes les consignes, du port de masque à la désinfection des mains avant l'embarquement sont respectées.

«Je ne laisse personne monter dans mon véhicule sans un cache nez et le lavage des mains est obligatoire», explique Ismaïla Ba.

Mabadiakhou Fall embouche la même trompette. «Dans chacun de nos garages, à Dakar comme à l'intérieur du pays, on a mis en place des lave-mains, des gels et des thermo-flash, avec nos propres moyens.

Et on fait tout pour que la distanciation sociale soit respectée», dit-il. Il en est de même pour les manifestes pour identifier les passagers.

Bref, en plus servir de trait d'union entre les hameaux les plus reculées des régions frontalières du Nord, du Fouta, du Sénégal Oriental, de la Casamance, entre autres, et du transport de personnes et de leur biens, ces «horaires» jouent un véritable rôle social, économique et de lutte contre l'enclavement et la pauvreté parce que permettant aux ressortissants de ces localités de soutenir leurs parents et proches restés au village, sans bouger, de convoyer des commissions, des colis, des vivres... et même de l'argent.