Congo-Kinshasa: Motion de défiance contre le Ministre de la Défense - Gratien de Saint-Nicolas Iracan plaide pour une séance plénière retransmise en direct de la télévision

Véritable jusqu'auboutiste, le Député national Gratien de Saint-Nicolas Iracan, est plus que jamais motivé dans sa démarche visant la destitution du Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants.

En effet, face à la recrudescence de l'insécurité dans la partie Est de la RDC, l'élu de Bunia a reçu l'accusé de réception de la Présidente de l'Assemblée nationale en rapport avec la transmission de la Motion de défiance contre le Ministre Aimé NgoyMukena. Il plaide, cependant, pour que cette question soit examinée le plus tôt possible, au cours d'une séance plénière ouverte au public et retransmise en direct à la télévision.

Dans sa démarche, ce Député membre de l'Opposition vient de recevoir l'accusé de réception de son courrier adressé à la Présidente de la Chambre basse du parlement.

«Nous avons accusé réception du courrier de l'Honorable Présidente de l'Assemblée nationale par rapport à notre démarche parce que nous avons initié une motion de défense contre le Ministre nationale de défense et anciens combattants. Nous pensons que c'est une démarche légale et conforme à notre Constitution. Et comme la Présidente a répondu et elle ne devait que répondre car c'est Constitutionnel, nous sommes heureux que cette démarche continue normalement son cours et nous appelons notre bureau de l'Assemblée nationale à pouvoir programmer une séance plénière le plus tôt possible pour question de débat suivi du vote conformément à l'article 146 alinéa 2 de notre Constitution, mais aussi l'article 214 de notre Règlement Intérieur », a signifié Gratien de Saint-Nicolas Iracan à La Prospérité.

En outre, il demande l'organisation de la plénière le plus tôt possible. « Nous demandons au Bureau d'organiser une séance plénière ouverte au public à travers la télévision pour que le débat ne se passe pas à huis clos... Il s'agit de populations de la RDC qui sont massacrées et nous voulons que la réponse du Ministre et le débat soient suivis par tout le monde, ce n'est pas un tabou, c'est une affaire qui doit interpeller tout le monde pour qu'on puisse trouver une solution », a-t-il renchéri.

L'élu de Bunia sollicite la solidarité et le soutien de toute la population vivant à l'est de la République, mais aussi celle de l'Ouest, cette dernière appelée à accompagner et à soutenir leurs compatriotes dans ce moment de détresse caractérisée par des tueries et massacres des populations par des groupes armés.

En gros, il appelle tous les congolais à la solidarité pour faire face à cette situation malheureuse d'insécurité qui prévaut actuellement dans la partie Est de la République démocratique du Congo.