Gabon: Lambaréné/Environnement - Les restaurateurs assainissent le marché Débarcadère d'Isaac

Pour célébrer la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin dernier à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, les membres de la Coopérative Inonghe ont eu l'initiative de réaménager l'état d'insalubre du marché Débarcadère d'Isaac.

C'est sous le thème "La Permanence de la Propreté" et avec le soutien de leur principal partenaire l'Organisation Écotouristique du Lac Oguémoue (OELO), que les membres de la Coopérative régionale Inonghe ont unis leurs forces pour faire raviver l'assainissement du marché Débarcadère d'Isaac. Le marché le plus célèbre et connu pour la commercialisation excessive des espèces animales et aquatiques dans cette région.

Cette coopérative, composée de plusieurs restaurateurs locaux, a exercé cette année au marché Débarcadère d'Isaac tout en respectant les mesures barrières imposées par le gouvernement. Ces membres se disent protecteurs de la biodiversité, correspondant au thème national axé sur la biodiversité, sans perdre espoir d'embellir ce marché en ramassant tous types d'objets plastiques.

Les responsables de l'Organisation Écotouristique du Lac Oguémoue (OELO) n'ont pas manqué de féliciter et encourager les membres de la Coopérative régionale Inonghe pour cette action environnementale. 《Ce groupe de restaurateurs responsables et protecteurs de la biodiversité ont signé l'engagement de ne plus commercialiser les espèces protégées et de respecter les saisons de chasse》.

Les organisations associatives de tout le Gabon, de l'Afrique et du reste du monde ont mené des actions positives en faveur de cette journée mondiale de l'environnement comme chaque année. Mais cette année, au regard des années précédentes, tous leurs projets d'action n'ont pas vu le jour suite à la pandémie actuelle du coronavirus qui sévit le monde.