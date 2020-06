Gabon: Les cours reprendront le 14 septembre prochain

Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert des technologies (MESRTT), le Pr Frédéric Tom Mambenga Ylagou, a indiqué au cours de la conférence de presse que ce dernier a animée samedi dernier, que la reprise des cours est prévue pour le 14 septembre.

Les cours sont interrompus depuis bientôt deux mois et demi, et ce à cause de la pandémie du nouveau coronavirus qui sévit actuellement au Gabon. Mais le samedi 6 juin dernier, le Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Le Pr. Frédéric Tom Mambenga Ylagou a apporté des précisions sur la reprise des activités.

« On ne peut pas sortir de plusieurs mois de confinement, d'arrêt de cours, sans nécessairement donner la date de reprise de certaines activités académiques. C'est pourquoi, tous les partenaires ainsi que les syndicats ont proposé que cette reprise processuelle se fasse d'abord en deux temps précisément », a indiqué le Pr. Frédéric Tom Mambenga Ylagou. Et cette reprise processuelle débutera durant la période du 15 juin au 9 août prochain.

En effet, comme l'a précisé le SG, « La correction des examens du premier semestre et délibérations si les examens ont été tenus, sachant que 85 pour cent des établissements de l'Enseignement supérieur avaient déjà entamé leur premier trimestre. Cette période sera également consacrée aux soutenances des travaux de recherches ou de stages, le planning de formation dans les établissements des enseignants-chercheurs pour les cours en ligne, la réunion des départements en vue de la répartition des cours de la rentrée 2020-2021, la réforme des textes réglementaire sur le LMD et sur les obligations hebdomadaires de service des enseignants-chercheurs et la reprise des cours à effectifs réduits et en respectant les mesures barrières et la distanciation physique ».

La reprise des cours est donc prévue pour le 14 septembre prochain, après la correction des examens et délibérations a annoncé le SG du Ministère de l'Enseignement Supérieur.