Afrique de l'Ouest: UEMOA - Ecobank, Coris Bank et Boa, le trio de Svt le plus actif

L'Agence Umoa-Titres (Aut) a dévoilé, le 5 juin dernier, le palmarès des Spécialistes en valeurs du Trésor (Svt) les plus actifs sur le marché des titres publics de la zone Uemoa pour l'année 2019.

Ce classement de l'activité des Svt est effectué sur la base d'une échelle de 100 points et porte sur trois critères : la participation aux adjudications (50 points), la présence sur le marché secondaire (35 points) ainsi que la qualité de la relation des Svt avec les Trésors nationaux (15 points).

Les 29 Svt de l'Union ont été évalués et classés en fonction des émetteurs pour lesquels ils ont la qualité de Svt.

Ces derniers sont au nombre de 23 banques et six Sgi (Sociétés de gestion et d'intermédiation).

Ce classement est largement dominé, cette année, par Ecobank et Coris Bank dans les huit pays de l'Uemoa.

La première institution arrive en tête au Bénin, au Burkina Faso et au Mali et 2e en Côte d'Ivoire et au Sénégal, les deux plus importantes économies de l'Union.

Pour sa part, Coris Bank arrive en tête en Guinée-Bissau et au Togo et 2e au Burkina Faso et au Niger.

Au Sénégal, le trio de tête est constitué de Cbao, Ecobank et Coris Bank. Il est suivi de Boa (Bank of Africa) et de la Brm (Banque régionale de marchés).