Cameroun: Santé - La polyclinique « Marie.O » rouverte

C'était vendredi dernier suite à une lettre du ministre de la Santé publique datant du 3 juin

Vendredi 5 juin 2020 dans l'après-midi, la polyclinique Marie.O, fermée depuis trois semaines par le préfet du Wouri sur instructions du ministre de la Santé publique, « au regard de ses activités en violation des dispositions de l'arrêté du 20 avril 2020 portant création et fonctionnement des centres spéciaux de prise en charge des patients du Covid-19 », a été rouverte « conformément aux nouvelles orientations du Premier ministre relatives à l'implication des structures privées dans la lutte contre le covid-19 ».

Sur les lieux, dans un hall grouillant de vie et d'animation, loin des poncifs de silence voire de recueillement qui collent à ce genre d'établissement, l'heure était visiblement au soulagement pour le personnel soignant et même pour certains patients qui aussitôt la nouvelle de la réouverture connue, sont revenus illico presto.

Rencontré sur les lieux, le promoteur de la polyclinique, le Dr Roger Ngoulla se veut serein et reconnaissant : « Je suis un républicain qui a une entière confiance aux institutions de la République. Et parce que ces institutions fonctionnent, j'ai pu exercer mon droit de recours gracieux et je pense que les arguments qu'il contenait ont pu convaincre le ministre de la Santé publique qui a demandé la réouverture de la polyclinique. Notre République fonctionne, elle est debout et j'ai confiance en celui qui incarne les valeurs de cette République », lance-t-il. Tout en accueillant avec soulagement cette réouverture, il reconnait que les trois semaines de fermeture ont été une épreuve et tient à en tirer des leçons: « Ça m'appelle à beaucoup d'humilité et d'introspection pour savoir ce qui n'a pas marché et quelle est notre part de responsabilité ».

Afin de se consacrer à ce qu'il sait faire le mieux, soigner les malades. Le Dr Ngoulla en profite pour évoquer le plan de riposte national contre le Covid-19 : « Je crois en la politique mise sur pied au Cameroun par le président de la République et le Premier ministre. Je soutiens le plan de riposte contre le covid-19 et contrairement à ce que les gens pensent, le gouvernement n'a pas échoué. La riposte est bonne ». Et de conclure plus déterminé que jamais, « à soutenir l'action des pouvoirs publics pour que tous ensemble, nous trouvions des solutions. Je n'ai pas de doute. Je suis dans l'espérance et l'espoir que les choses vont chaque jour s'améliorer ».