Afrique: Mutuelle panafricaine de gestion des risques - Le Sénégalais, Ibrahima Cheikh Diong nouveau directeur général

La Conférence des Parties (CdP) de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) a élu Ibrahima Cheikh Diong, de la République du Sénégal, en tant que nouveau directeur général du Groupe ARC, pour un mandat de quatre (4) ans.

Selon un communiqué de presse, l'élection de M. Diong qui s'est déroulée «sans objection» de la part de tous les membres, était conforme aux dispositions de la Procédure d'élection du Directeur général qui prône, dans la mesure du possible, un consensus entre les Parties.

La CdP a félicité le Conseil d'administration de l'Institution de l'ARC et le Comité de direction de la Société d'assurance de l'ARC (les Conseil et Comité) pour avoir mis en place un processus compétitif et transparent pour la sélection du directeur général du Groupe ARC.

«Le processus de recherche d'un nouveau Directeur général a été entrepris par le Comité de sélection du Directeur Général du Groupe ARC, créé par les Conseil et Comité.

Le Comité de sélection était composé de membres du Conseil d'administration de l'Institution de l'ARC, du Comité de direction de l'ARC Ltd, de représentants de la Commission de l'UA et du Programme alimentaire mondial et de partenaires.

Le Comité de recherche était secondé par un cabinet spécialisé dans le recrutement de cadres.

L'appel à candidatures a été largement diffusé sur le site Web de l'ARC et dans les principaux organes de presse écrite sur le continent, et partagé avec les réseaux professionnels concernés.

Une première liste des trois (3) meilleurs candidats présélectionnés a été distribuée à la CdP aux fins de l'élection », précise-t-on.

Le Dg élu du Groupe ARC, Ibrahima Cheikh Diong, fondateur et président de Africa Consulting and Trading (Groupe ACT Afrique) basé à Dakar, a plus de 30 ans d'expérience professionnelle en matière de leadership et de management en Afrique, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Ses domaines d'expertise incluent le développement du secteur privé, la mobilisation de ressources, la planification stratégique, la gestion du changement, le développement de l'infrastructure, l'ingénierie financière, la communication stratégique, la gestion de la politique environnementale, le génie civil, le développement des politiques publiques, développement de partenariat public privé, etc.

Il a occupé le poste de banquier conseil et conseiller principal pour l'Afrique à la BNP Paribas à Londres pendant plus de 3 ans.

Auparavant, il avait occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du gouvernement du Sénégal, y compris en tant que ministre, conseiller spécial et ambassadeur plénipotentiaire auprès du président de la République, président du Conseil d'administration de la compagnie aérienne Senegal Airlines, directeur général de la coopération internationale et secrétaire permanent à l'énergie du Sénégal.

Ses autres postes de responsabilité antérieurs incluent celui de coordinateur régional pour l'Afrique de Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) et de directeur des centres de solutions pour les PME (SSC) à la Banque mondiale et à la Société financière internationale, respectivement, et de directeur adjoint/ Afrique chez Booz-Allen & Hamilton aux États-Unis.

Il a également été consultant principal auprès de plusieurs gouvernements africains et américains, agences onusiennes, fondations internationales, sociétés privées et groupes de réflexion africains et internationaux, ainsi que Directeur des ressources en eau et de l'environnement du Réseau africain pour le Développement Intégré.

M. Diong est titulaire d'une maîtrise en affaires internationales (MIA), spécialité finance internationale et gestion des politiques environnementales, de la Faculté des affaires internationales et publiques (SIPA) de la Columbia University à New York.

Il est également détenteur d'une licence en génie civil, spécialisé en gestion des ressources en eau de l'Université internationale de Hohai à Nanjing, en République populaire de Chine, parmi d'autres titres de compétence professionnels et reconnus par l'industrie. Il maîtrise parfaitement l'anglais, le français, le chinois mandarin et le wolof, avec une connaissance pratique du portugais.