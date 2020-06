Tunisie: CA | Perspectives - Des garanties pour Lassâad Dridi

Lassâad Dridi est soutenu par toutes les composantes de la famille clubiste. Un véritable repère pour relancer l'équipe.

Quel que soit le nom du futur président du CA, le poste de premier technicien de l'équipe A ne changera pas de titulaire. En clair, Lassâad Dridi est quasiment intouchable ! Sage décision concernant un entraîneur qui fait l'unanimité autour de lui et qui a apporté le plus malgré une conjoncture contraignante par laquelle le CA passe depuis des mois.

Bilel Ifa rempile

Comme attendu, le défenseur Biel Ifa a prolongé son engagement d'une année supplémentaire avec le Club Africain. A 30 ans d'âge, ce pur produit clubiste aurait pu par le passé opter pour Al Ismaily ou Al Ittihad d'Alexandrie, deux clubs qui s'étaient positionnés en ce sens. Sauf que Ifa en a décidé autrement. Celui qui passera probablement toute sa carrière au CA s'est refait une santé depuis peu après un stage d'oxygénation en Espagne suivi d'une cure d'amincissement. Au final, Ifa a perdu beaucoup de poids et semble apte à repartir de plus belle.

Taouess et Sahli vont finalement poursuivre

Démissionner ne vous exonère pas de gérer les affaires courantes et même urgentes, en attendant l'intronisation d'un nouveau bureau directeur.

Ainsi, les tenants clubistes sont tenus de trouver un terrain d'entente avec Adem Taouess (annoncé à l'EST) et Wajdi Sahli (pressenti à l'ESS). Aux dernières nouvelles, le premier s'est vu proposer un contrat de trois ans, alors que le second devrait rempiler pour un bail de deux ans. Le «chargé d'affaire» du CA devra maintenant s'attaquer aux cas Chamakhi et Jaziri.

Balti s'en remet à l'hémicycle

Mounir Balti, figure connue dans le milieu clubiste et ex-vice-président du CA, veut créer une dynamique autour du club de Bab Jedid à l'intérieur de l'hémicycle du Bardo. Pour le député Mounir Balti, il faut absolument s'activer à convaincre les autorités (via le Parlement) à accorder un prêt de 15 millions de dinars au Club Africain. Le prêt serait payable sur 10 ans. Bonne initiative. Reste à la concrétiser. Par ailleurs, Mounir Balti a aussi défendu l'idée d'amender le statut des associations sportives. Actuellement, les clubs ne peuvent évoluer et se projeter. Selon Balti, il faut que les clubs deviennent des structures marchandes totalement autonomes.

Sortie de crise, mode d'emploi...

Toujours volet «débat Clubiste», Khaled Hosni, l'ex-technicien et expert du football tunisien, pense qu'il n'y a pas seulement un problème de gouvernance au CA. Pour Hosni, il faut tout d'abord résoudre les problèmes de trésorerie avec 13 millions de dinars à collecter sans délais. Par la suite, l'avenir du CA dépendra de son management et d'une stratégie de sortie de crise qui prenne en compte toutes les spécificités du club.

La prophétie de Faouzi Sghaier !

Démissionnaire de l'exécutif du CA, Faouzi Sghaier n'en démord cependant pas. L'ex-solide joueur clubiste des années 80 a ainsi comparé la situation du CA à celle de ses concurrents en y ajoutant une touche de fatalisme. Pour Sghaier, la crise va s'inviter à l'EST, au CSS et à l'ESS ! En outre, il pense que l'Espérance ne survivrait pas à pareil cyclone!