Tunisie: CAB | Collecte de fonds - La montagne a accouché d'une souris !

Les Cabistes sont toujours dans l'impasse... les hommes d'affaires et les sociétés de la région ne suivent pas.

Les difficultés financières au CAB sont tellement énormes que toutes les forces vives de la région -- ou presque -- font la sourde oreille aux invitations et appels incessants qui leur sont adressés. Les responsables cabistes et les autorités régionales viennent de le vérifier à leurs dépens lors d'une réunion tenue au siège du gouvernorat. En effet, on attendait à cette occasion plus d'une centaine de représentants de sociétés huppées, implantées dans la région et autres hommes d'affaires susceptibles de contribuer financièrement au Club Nordiste. A la surprise générale, seules quatre personnes non influentes dans les décisions étaient présentes !!

Elles ont promis de transmettre le message à leurs patrons respectifs... Les joueurs devraient, en principe, reprendre les entraînements cette semaine pour être fin prêts à la reprise de la compétition fixée au 2 août prochain. On parle d'au moins un million de dinars d'arriérés de salaires et de primes de rendement à débourser, une somme colossale quand on sait qu'à l'issue de ladite réunion, seul Abdessalam Saidani a sorti de son sac, devant l'assistance, 25 mille dinars entre monnaie liquide et chèques ! On est loin, très loin du compte. On peut dire que la montagne a accouché d'une souris. Pourtant, le CAB a besoin, en cette période délicate, d'aide matérielle conséquente, à la hauteur du défi, un défi extrêmement difficile à relever.

Il s'agit, en effet, d'éviter de sombrer dans les profondeurs du classement et donc de sauver sa place parmi l'élite. Les Nordistes recevront à «domicile» le CA, l'ESS, l'USBG, la JSK, l'USM et jouent en déplacement contre le CSS, le ST, le CSChebba, l'UST, l'ESM. Certaines de ces équipes espèrent décrocher une place qualificative pour la CAF ou la Coupe arabe et d'autres se battront pour échapper au purgatoire. C'est dire à quel point la situation des camarades de Yaken est compliquée !

Synthétique ou naturel ?

Le président Abdessalam Saidani, revenu à de meilleurs sentiments pour conduire le CAB jusqu'à la fin de la compétition, a proposé à la municipalité de Bizerte de prendre à ses propres frais les travaux d'engazonnement du terrain du stade 15-Octobre (en matière synthétique). En même temps, le gouvernorat a transféré un million 500 mille dinars du ministère de tutelle à la mairie pour entreprendre une opération d'engazonnement naturel. Dans le premier cas, le terrain sera opérationnel au mois de novembre selon Saidani, alors que si l'on opte pour une pelouse naturelle, il faudra beaucoup plus de temps pour fouler le gazon! Faites votre choix : synthétique ou naturel ?