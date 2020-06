Il a fallu quelques minutes à peine pour que la séance parlementaire soit suspendue en ce mardi 9 juin.

Ce, après des échauffourées entre le Speaker et les membres de l'opposition, dont Shakeel Mohamed et Rajesh Bhagwan, après que la PNQ d'Arvin Boolell a été rejetée par le clerc de l'Assemblée. Les «terib sa !» et les «you are not allowed !» ont fusé il y a quelques instants donc. «You should have raised the matter in my office», a lancé Sooroojdev Phokeer à Boolell. Ça promet !