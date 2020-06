Ile Maurice: Budget 2020-2021 - Relancer l'économie et protéger les plus vulnérables

communiqué de presse

Lors de son intervention sur les débats budgétaires à l'Assemblée nationale, le ministre de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles, M. Teeruthraj Hurdoyal, a affirmé que le pays est sur la bonne voie pour surmonter les défis posés par la pandémie du Covid-19.

« Ce budget témoigne de l'engagement indéfectible du gouvernement à relancer notre économie et à veiller à ce que notre population, plus particulièrement les personnes qui sont au bas de l'échelle, soit à l'abri des effets néfastes de cette calamité », a-t-il déclaré.

Selon M. Hurdoyal, le budget présenté est audacieux et ce, à un moment où les impacts du Covid-19 ont entraîné un ralentissement économique dans le monde et dans de nombreux secteurs de l'économie locale. Il a déclaré que ce budget responsable et d'espoir affichent de grandes ambitions pour les années à venir.

Le ministre a de plus rappelé les dix secteurs ciblés par le budget 2020 - 2021, dans le cadre du plan de Relance et de l'Investissement et de l'Economie, qui propulseront le pays sur la voie d'une croissance et d'un développement soutenus. Ils sont: la construction, l'agriculture, le tourisme, le secteur manufacturier, le secteur des services financiers, l'économie bleue, les partenariats régionaux, les activités basées sur les données, les PME et le secteur pharmaceutique.

En outre, a souligné M. Hurdoyal, le budget maintient l'état providence dont les soins de santé et l'éducation gratuits, le transport gratuit pour les personnes âgées et les étudiants, et d'autres avantages sociaux. « Même la prime de fin d'année a également été préservée », a -t-il dit. Le ministre a tenu à saluer tous ceux qui ont fait preuve de patience et d'engagement pendant la pandémie du Covid-19.