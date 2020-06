Ile Maurice: Budget 2020-2021 - Des mesures qui répondent aux besoins des citoyens les plus vulnérables

communiqué de presse

« Une part importante du budget 2020-2021 est axée sur le rehaussement des conditions sociales et répond clairement, de manière cohérente et durable, aux besoins des citoyens les plus vulnérables », a déclaré la ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo, hier après-midi, à l'Assemblée nationale lors de son intervention sur les débats budgétaires.

Saluant la mesure budgétaire pour la création d'une base de données nationale sur les familles vulnérables, la ministre a annoncé un plan d'action, une fois les informations recueillies, afin d'aider ces familles vivant dans la pauvreté et nécessitant un appui particulier pour améliorer leurs conditions de vie. Elle a rappelé la détermination du gouvernement à soutenir les démunis, notamment à travers le Plan Marshall contre la pauvreté, lancé en 2016, et qui a permis de répertorier et inscrire 10 000 familles en situation de pauvreté sur le registre social de Maurice (SRM).

La ministre a tenu également à rassurer la population sur le remplacement du National Pensions Fund par la Contribution Sociale Généralisée, d'ici septembre 2020. Elle a souligné que l'objectif est d'atteindre un système de contribution plus progressif. Les employés touchant jusqu'à Rs 50 000 contribueront donc à 1,5% et leurs employeurs à 3% sur leur salaire mensuel. Quant aux salariés touchant plus de Rs 50 000, la cotisation sera de 3% chaque mois et celle de leurs employeurs de 6%. Toutefois, les contributions ne seront plus limitées à un plafond de Rs 18 740 comme c'est le cas actuellement en vertu de la National Pensions Act, a fait ressortir Mme Jeewa-Daureeawoo.

Sur le volet médical, la ministre a exprimé sa satisfaction concernant les nouvelles conditions relatives aux visites médicales à domicile, qui cibleront désormais les personnes alitées, âgées entre 18 à 60 ans. Auparavant, ce service mensuel n'était offert qu'aux enfants handicapés de moins de 18 ans et aux personnes alitées de 75 ans et plus. Un montant de Rs 150 millions est prévu pour la mise en œuvre de cette initiative. En outre, une somme de Rs 34 millions, contre Rs 10 millions précédemment, sera allouée pour l'achat de vaccins antigrippaux pour les personnes âgées et les enfants handicapées.

Se référant au rôle des organisations non gouvernementales (ONG), Mme Jeewa-Daureeawoo a précisé qu'elles sont des partenaires complémentaires du gouvernement pour traiter des problèmes sociaux. Elle a ainsi évoqué les Rs 700 millions affectées à la National Social Inclusion Foundation dans le budget 2020 -2021 pour une assistance supplémentaire aux ONG.

En ce qui concerne l'appui éducatif aux enfants issus de familles vulnérables, la ministre a mis en avant la mesure budgétaire pour la fourniture de tablettes à 2 570 élèves des Grades 10 à 13 figurant sur le SRM. En outre, Mme Jeewa-Daureeawoo a signalé l'offre d'accès à internet à haut débit gratuit à 5 000 familles supplémentaires, suivant l'octroi de ce service en mars 2020 à environ 4 900 familles inscrits sur le SRM. « Ce projet, mis en œuvre conjointement par le gouvernement et la Mauritius Telecom, constitue un grand pas pour réduire la fracture numérique », a-t-elle ajouté.