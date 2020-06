Ile Maurice: ICTA - Une révision des dépenses envisagée

communiqué de presse

La direction de l'Information and Communications Technologies Authority (ICTA) envisage différentes mesures de réduction des coûts, compte tenu des difficultés financières survenues à la suite de la pandémie de Covid-19. Cela comprend également les dépenses se rapportant à la haute direction.

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a donné cette information aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, lors de la séance de questions posées au chef du gouvernement. Il a fait ressortir que les propositions, une fois finalisées, seront soumises au conseil d'administration pour examen.

La haute direction de l'ICTA comprend le Director of Engineering, qui agit également comme officier responsable car le poste d'Executive Director est présentement vacant; un Director of Finance and Administration; et un Director of IT, a indiqué M. Jugnauth.