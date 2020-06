Soudan: FSR envoie un convoi médical à l'Etat du Nord

Al-Dabba — Le Wali de l'Etat du Nord, le major-général Mohamed Mohamed Al-Hassan Al-Saouri a reçu lundi dans la localité d'Al-Dabba, en présence d'un certain nombre de membres de son gouvernement et de l'Etat Comité de sécurité, le convoi médical des Forces de soutien rapide à l'appui de l'État du Nord pour faire face à la pandémie du virus corona sous le slogan: Votre santé fait partie de la sécurité intérieure.

Le convoi comprend de grandes quantités de stérilisateurs, de désinfectants, de pulvérisateurs à brouillard et de brume, ainsi que des quantités de masques, de gants, de vêtements de protection pour le personnel médical et de médicaments à base de sérum.

Le gouverneur de l'État dans son discours au convoi a salué les efforts et le soutien des Forces de soutien rapide dirigées par le vice-président du Conseil souverain de transition, le chef des Forces de soutien rapide, le lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo, et son soutien à les efforts de l'État du Nord pour lutter contre la pandémie de corona ainsi que ses rôles au service des problèmes communautaires, notant que l'État a préparé un programme intégré pour la réussite du convoi.

Le gouverneur a donné des directives aux localités pour qu'elles fournissent tous les services et installations et coopèrent pleinement avec le convoi de la FSR afin que le convoi atteigne ses objectifs.

Pour sa part, le directeur général du ministère de la Santé et du Développement social de l'État du Nord, le Dr Saber Fathi, a affirmé que le convoi fournirait ses services dans les localités d'Al-Dabba, Merawi et Dongola, notant son réel soutien pour la lutte contre la pandémie, faisant l'éloge du rôle et du soutien du travail de santé dans l'État du Nord.

Il a indiqué la stabilité de la situation sanitaire dans l'État, notant que le nombre total de cas d'infection par corona est de 20 cas, dont 6 décès, 11 cas de convalescence et 3 cas actifs qui ont reçu les soins médicaux nécessaires dans le principal centre d'isolement à Dongola, et 9 cas dans lesquels des échantillons ont été prélevés et envoyés au Laboratoire national en attendant les résultats de l'examen.