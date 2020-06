Burundi: Déclaration du Haut Représentant / Vice-Président Josep Borrell sur la proclamation des résultats des élections

communiqué de presse

Bruxelles — - L'Union européenne (UE) prend acte de l'annonce des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives pour lesquelles les Burundais se sont mobilisés en nombre.

L'UE appelle à préserver un climat apaisé, s'associant à l'Union Africaine, aux Nations Unies ainsi qu'aux représentants de la société civile. Elle salue à cet égard les déclarations des dirigeants politiques et les encourage à mettre en avant l'unité des Burundais et à agir en conséquence, notamment en favorisant l'inclusivité et en respectant les droits fondamentaux de la société civile, des médias et de l'opposition. Les intimidations dont sont victimes les sympathisants des partis politiques doivent cesser.

Il s'agira également de remédier aux manquements rapportés par l'observation locale, en particulier en matière de transparence et d'équité.

L'élection de Evariste Ndayishimiye et le transfert pacifique du pouvoir pourraient ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Burundi. Aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux, et sur la base d'engagements réciproques, l'UE est prête à y contribuer.

