Ile Maurice: Commission d'enquête sur la drogue - Les avocats de Gulbul contestent les conclusions

Ce mardi 9 juin, les plaidoiries dans le cadre de la révision judiciaire demandée par Raouf Gulbul et portant sur les conclusions du rapport Lam Shang Leen ont débuté. Alors que les avocats du parquet ont argué qu'une révision judiciaire ne peut pas s'appliquer dans un tel cas, les hommes de loi de Raouf Gulbul, eux, ont mis en cause les conclusions du rapport.

Selon le parquet, le rapport est composé d'observations, de notes, d'opinions et de commentaires. De ce fait, une «judicial review» ne peut pas s'appliquer. Cependant, les avocats de Raouf Gulbul, Me Ravind Chetty, SC, et Me Désiré Basset, SC, ont maintenu que le rapport de la commission contient des conclusions (findings) et de ce fait, la procédure demandée par leur client est appropriée.

Par la suite, Me Désiré Basset a rappelé que Raouf Gulbul a réclamé la transcription des dépositions contre lui en vain. Il a aussi fait savoir que son client avait affirmé qu'il n'y a aucune preuve quant au fameux «téléphone noir» qu'il aurait utilisé pour communiquer avec les prisonniers. De plus, le rapport avait conclu qu'en 2014, l'ancien candidat du MSM avait utilisé l'argent provenant du trafic de drogue pour le financement de sa campagne en 2014. Conclusion qui est «unreasonable and perverse», soutient-il.