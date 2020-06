Ile Maurice: Enquête - Le matériel informatique de ceux impliqués dans le projet de la centrale de Saint-Louis saisi

Une enquête a été initiée au Central Electricity Board (CEB) ce mardi 9 juin suite au rapport de l'African Development Bank (AfDB) qui a confirmé un cas de corruption dans l'appel d'offres pour les moteurs de la centrale de Saint-Louis.

Pour éviter toute interférence avec les preuves, l'équipe d'audit interne du CEB a sécurisé les équipements informatiques de tous ceux qui étaient impliqués dans le projet à l'époque.

Pour rappel, dans un communiqué émis hier, l'AfDB a affirmé que «les preuves démontrent que Burmeister & Wain (B&W) a, selon la prépondérance des probabilités et à travers des tiers, donné des récompenses financières à des membres de l'administration mauricienne afin d'avoir accès à des documents confidentiels relatifs à un appel d'offres. Cela a permis à la firme de formuler une offre taillée sur mesure.» Cela fait suite à une enquête initiée autour d'une affaire liée à l'installation de quatre moteurs de 15MW à la centrale de Saint-Louis.

L'AfDB accuse donc Burmeister & Wain de corruption. C'est pour cette raison que la firme danoise est interdite de participer dans des projets financés par l'AfDB pendant 21 mois. La banque a toutefois reconnu la pleine collaboration de la firme à l'enquête, ce qui explique la sanction.

Shamshir Mukoon, le directeur général par intérim du CEB, a fait savoir qu'il n'a pas encore pris connaissance de cette décision mais que l'organisme se pliera aux exigences de l'AfDB une fois que l'information sera communiquée. «La banque africaine de développement doit dire qui sont ceux concernés et quelles preuves ont été recueillies.»

Pour rappel, l'appel d'offres pour l'installation de quatre moteurs de 15 MW à Saint-Louis avait déjà été clos en 2014 et le CEB n'attendait que le feu vert du Central Procurement Board pour allouer le contrat à B&W. Cependant, le dossier avait été soumis à un deuxième comité pour la réévaluation. L'AfDB avait financé ce projet à hauteur de Rs 3 milliards. L'ADB rappelle que toute radiation de plus de 12 mois est aussi applicable aux projets financés par l'Asian Development Bank, l'European Bank for Reconstruction and Development, l'Inter-American Development Bank et la World Bank Group à cause des accords qui existent entre ces banques.