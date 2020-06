Ile Maurice: Retour sur... Sir Satcam Boolell

Cette année, sir Satcam Boolell aurait eu 100 ans. L'ancien président d'honneur du Parti travailliste est né le 11 septembre 1920 à New-Grove.

La plaque commémorative fixée sur sa statue à la place d'Armes a été dérobée, ainsi que l'a rapporté le chef jardinier de la mairie de Port-Louis dans une déposition faite au poste de police de Pope Hennessy le lundi 8 juin.

Sir Satcam Boolell a dominé la scène politique locale. Après des études de droit en Grande-Bretagne (il a été «called to the bar» au Lincoln's Inn en 1952), il est élu membre de l'Assemblée législative pour la première fois en 1953. Il est réélu en 1959, 1963, 1967, 1976, 1983 et 1987.

Il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Il a été ministre de l'Agriculture et des ressources naturelles, de l'Education et aussi du Plan et du développement économique. Il a en outre été Premier ministre adjoint et ministre des Affaires étrangères. En 1996, il a été nommé haut-commissaire à Londres.

Celui qui a été le leader du PTr avant Navin Ramgoolam a failli être Premier ministre. Dans l'express du 24 mars 2006, Raj Meetarbhan relate : «En 1990, il s'en est fallu de peu qu'il atteigne le sommet auquel aspire tout politicien ambitieux. Une aile du MMM, menée par Paul Bérenger, lui avait alors proposé d'être le Premier ministre désigné d'une éventuelle alliance PTr-MMM pour les législatives de 1991. D'autres dirigeants du MMM négociaient au même moment avec Anerood Jugnauth pour une alliance avec le MSM. Cette deuxième tendance ayant rallié une majorité de membres de son parti, Paul Bérenger dut finalement accepter, à contrecœur, de conclure un accord avec le MSM. Satcam Boolell n'aurait pas une seconde chance. Quand le MMM finit par s'allier au PTr en 1995, c'est Navin Ramgoolam qui est aux commandes du parti des Rouges.»

Décédé le 23 mars 2006, sir Satcam Boolell n'aura pas non plus occupé le fauteuil de chef d'Etat. «Satcam Boolell vient de rater, une nouvelle fois, une consécration légitime. En 2008, il aurait succédé à Anerood Jugnauth à la présidence de la République. Le destin lui a réservé un autre sort», poursuit Raj Meetarbhan.

Devenu «Sir» en 1977, Satcam Boolell a été fait «Doctor in Civil Law (Honoris Causa)» à l'université de Maurice en 1985. Cette figure incontournable de Maurice a également reçu la distinction suprême de Grand Commander of the Star and the Key of the Indian Ocean quelques jours avant sa mort soit le 12 mars 2006.