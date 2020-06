Maroc: Diffusion sur Laâyoune TV de capsules éducatives sur le système de valeurs

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a annoncé la diffusion, depuis lundi, de capsules éducatives sur l'acquisition de compétences de vie et le renforcement du système de valeurs, destinées aux élèves et aux cadres éducatifs et administratifs du cycle secondaire collégial.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que ces capsules, qui seront diffusées quotidiennement via la chaîne "Laâyoune TV" de 10H00 à 11H00, auront un impact positif sur l'amélioration de l'apprentissage et l'instauration d'un nouveau dynamisme dans les méthodes d'enseignement.

Cette initiative intervient dans le cadre de la continuité pédagogique et s'inscrit dans le programme de coopération entre le ministère et le Fonds des Nations unies pour l'enfance "UNICEF", notamment à travers le projet "Maharati" qui vise à développer les compétences de vie et à renforcer le système de valeurs et, ainsi, permettre aux élèves de réussir leur transition et leur engagement dans la vie professionnelle, a-t-on souligné.

Ces capsules télévisées seront présentées au public en langues arabe et française et comprennent une introduction générale sur l'importance des compétences de vie, en particulier dans le contexte de la pandémie du coronavirus (Covid-19), en donnant un bref aperçu du contexte et des objectifs du cadre référentiel en matière d'éducation aux compétences de vie et à la citoyenneté et en définissant succinctement chacune des douze compétences de vie.

Ces capsules comprennent également des notes d'encadrement adressées aux cadres éducatifs et administratifs et qui seront présentés par les encadrants du projet, dans l'objectif de leur expliquer les moyens d'intégrer les compétences de vie dans les matières qu'ils enseignent.

D'autres capsules destinées aux élèves seront présentées par des professeurs et auront pour but d'initier les collégiens à l'importance des compétences de vie, afin de leur fournir les qualités nécessaires pour un meilleur apprentissage et aspirer à un avenir assuré, avec l'aptitude de s'adapter aux changements de la vie, à travers des explications au sujet de la compétence ciblée, sur la base d'exemples concrets à employer dans la vie quotidienne.