Algérie: Le pétrole brut de l'OPEP à prés de 39 dollars au lendemain de l'accord de l'OPEP+

Alger — Le panier de l'OPEP, constitué de prix de référence de 14 pétroles brut a poursuivi sa progression pour la deuxième semaine consécutive en frôlant les 39 dollars au lendemain de l'accord de l'OPEP+, selon les données publiées mardi par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Ce panier de référence de l'OPEP (ORB) qui comprend notamment le pétrole algérien (le Sahara Blend), a progressé à 38,89 dollars le baril en début de la semaine, contre 36,83 dollars vendredi dernier, a précisé l'OPEP sur son site web.

Il s'agit de son plus haut niveau depuis le début de la crise du marché mondial de l'or noir impacté par la pandémie du Covid-19, avec notamment la chute de la demande.

Sa valeur avait baissé en avril dernier de 48% ou 16,26 dollars, pour s'établir à 17,66 dollars le baril, le point mensuel le plus bas depuis décembre 2001, selon le dernier rapport mensuel de l'OPEP.

Cette progression des prix des pétroles brut de l'OPEP intervient au lendemain de la décision de l'OPEP et ses partenaires à leurs tête la Russie de prolonger d'un mois la première phase des ajustements de production relatifs aux mois de mai et juin, afin d'assurer la stabilité des cours de l'or noir et permettre d'absorber les surplus disponibles encore sur le marché.

Pour enrayer la chute drastique des cours de l'or noir tombé à 16 dollars le baril, les 23 pays signataires de la déclaration de la Coopération avaient décidés le 12 avril dernier une réduction de 9,7 mb/j pour une période de deux mois s'étalant du 1er mai jusqu'au 30 juin, dans le cadre de l'accord de l'OPEP et ses partenaires à leur tête la Russie, jugé historique.

Avec le nouvel accord conclu samedi dernier, la réduction de la production pétrolière sera de l'ordre de 9,7 millions de barils par jour (mb/j) durant le mois de juin 2020, suivie d'une baisse de 9,6 mb / j durant juillet 2020, avant de passer à une coupe de 7,7 mb / j à partir du 1er août jusqu'à fin décembre 2020. Cette baisse passera à 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à avril 2022.

Afin d'observer la mise en œuvre juste, opportune et équitable des décisions prises lors de la 11ème réunion tenue samedi dernier, le Comité ministériel mixte de suivi (JMMC) a été invité à examiner de près les conditions générales du marché de l'énergie et les facteurs connexes, les niveaux de production de pétrole et les niveaux de conformité avec l'accord de réduction, assisté par le Comité technique mixte (JTC) et le Secrétariat de l'OPEP.

Le JMMC se réunira mensuellement jusqu'en décembre 2020 à cette fin, sa prochaine réunion est prévue pour le 18 juin courant.