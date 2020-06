Congo-Kinshasa: Riposte à Ebola - La RDC bénéficie d'une aide d'urgence de 40 millions de dollars de l'ONU

Le chef de l'humanitaire de l'ONU a octroyé, le 7 juin, une aide de 40 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies (Cerf) à la République démocratique du Congo (RDC) pour faire face aux urgences sanitaires.

L'octroi de l'enveloppe s'appuie sur les 30 millions de dollars précédemment alloués à la RDC par le CERF dans le cadre de son volet d'allocations aux urgences sous-financées. Ces financements, a précisé un communiqué du Bureau de l'ONU pour la coordination de l'aide humanitaire (Ocha), renforceront les services de santé existant en RDC pour permettre un soutien de suivi aux survivants d'Ebola et établir des systèmes de surveillance communautaire, d'alerte et de réponse rapide. Ces engagements issus du Cerf financeront également, selon cette source, la fourniture de vivres, d'abris, d'eau et d'assainissement, ainsi que des services de santé, d'éducation et de protection.

Plus de deux mille victimes

Il est rappelé que la RDC lutte contre une épidémie d'Ebola prolongée. Plus de deux mille deux cents personnes ont perdu la vie à cause du virus dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, depuis le début de l'épidémie en août 2018. Et cette annonce du financement d'urgence est intervenue moins d'une semaine après que le gouvernement congolais a confirmé une nouvelle flambée d'Ebola à Mbandaka, dans la province de l'Équateur.

En plus d'Ebola, souligne Ocha, le pays est aux prises avec un mélange dangereux de crises sanitaires et humanitaires, notamment la plus grande épidémie de rougeole au monde, des déplacements internes massifs et l'insécurité, ainsi que la pandémie de covid-19. « Au 4 juin, la RDC avait enregistré 3494 cas de coronavirus et 74 décès », a noté le bureau de l'ONU. Ce qui se passe en RDC, a déclaré le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Mark Lowcock, est un rappel brutal que la communauté mondiale ne doit pas perdre de vue les crises humanitaires qui étaient présentes avant la pandémie de covid-19. « Si nous détournons le regard dans des endroits comme la RDC, les personnes vulnérables prises au piège dans des cycles vicieux de souffrance n'auront aucune chance de se battre face à la covid-19 », a ajouté Lowcock, lors de l'annonce du financement de 40 millions de dollars.

Continuer de financer la lutte contre Ebola

Le secrétaire général adjoint, qui s'est dit reconnaissant envers la générosité des bailleurs de fonds, a exhorté ces derniers à continuer de financer la lutte contre Ebola en RDC. Dans le cadre de cette riposte à la pandémie d'Ebola, il est indiqué que des efforts soutenus sont nécessaires pour éviter de nouvelles flambées. Cela comprend le renforcement de la capacité du pays à lutter contre Ebola, construite pendant l'épidémie, et le renforcement de son système de santé conformément aux plans du gouvernement pour des soins de santé universels.