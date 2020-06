Congo-Kinshasa: Situation politique - Emmanuel Limbole soutient la consolidation de la coalition au pouvoir

Président de l'ASBL Forum pour la renaissance de la République (Forrep), Emmanuel Limbole livre dans cette réflexion sa position pour la coalition FCC-Cach.

La configuration politique actuelle de la République démocratique du Congo (RDC) suscite des réactions de différents acteurs et structures politiques et de développement. En effet, au terme des élections présidentielle et législatives de décembre 2018, deux forces politiques opposées ont été obligées de se constituer en coalition pour gérer le pays. Le président du Forrep note dans une communication : « Les résultats de dernières élections dans notre pays ont imposé une gestion concertée de l'Etat entre deux forces au départ antagonistes, l'une à la Présidence de la République et l'autre au Parlement avec vocation de former le gouvernement, plantant ainsi le décor d'une cohabitation. Tenant compte de l'histoire politique tumultueuse de notre pays, ce décor institutionnel comportait le risque d'une paralysie de l'appareil de l'Etat et, partant, d'un effondrement de la société ». Ainsi, a-t-il indiqué, les chefs de files des deux forces politiques, Front commun pour le Congo (FCC) et Cap pour le changement (Cach), ont opté pour la formule la moins mauvaise pour une cogestion de la République, à savoir une coalition, plutôt qu'une cohabitation.

Mais le Dr Emmanuel Limbole fait un constat malheureux : « En plus d'un événement imprévisible, la pandémie de covid-19, qui continue à secouer profondément les équilibres fondamentaux de la vie de toutes les nations, les acteurs politiques en RDC s'illustrent par divers comportements de nature à fragiliser le peu d'équilibres résiduels, au plan politique, économique et social. Les extrémistes de tout bord sont, plus que jamais, préoccupés par la recherche de stratégies ayant pour seul but de s'assurer leur positionnement politique. Ils sont totalement déconnectés des aspirations fondamentales de nos populations et n'ont pas d'ambitions autres que personnelles. Ils vont plus loin jusqu'à combattre plus ou moins ouvertement la coalition au pouvoir, FCC-Cach, affichant ainsi sans nuance leur totale désaffection pour l'intérêt collectif ».

Ces acteurs politiques, a poursuivi le président du Forrep, oublient, ou ignorent, que la paix a un prix. Elle repose sur des équilibres parfois très fragiles, sur des vertus d'humilité, de tolérance, d'oubli de soi et d'effacement des ego, portées par des leaders. « Combattre la coalition FCC-Cach aujourd'hui signifie faire un saut dans le vide et accepter de naviguer à vue, sans une boussole commune. C'est prendre délibérément l'option de ramener le pays vers les incertitudes politiques des années 60, et celles qui ont émaillé notre vie politique jusqu'il y a peu », a-t-il fait remarquer.

Et d'afficher sa position : « Nous prenons personnellement position pour le maintien et la consolidation de cette coalition au pouvoir, en vue d'éviter au pays un retour en arrière et un éternel recommencement ; un retour dans un environnement d'interminables conciliabules, de partage équitable et équilibré du pouvoir, aboutissant à une redistribution de peu de revenus de l'Etat entre des individus qui n'ont pas plus de mérite réel que le reste de la population, au détriment de celle-ci. Les acteurs politiques devraient apprendre à se préoccuper plus du sort de la collectivité que de leur propre sort. A défaut de cela, notre pays est voué à une déchéance et à une disparition progressive ».

Le paradoxe congolais...

Le Dr Emmanuel Limbole a relevé dans sa communication le paradoxe entre les richesses de la RDC pays et son état réel. En effet, la RDC, c'est la première réserve mondiale de cobalt, avec près de 50% de toute la réserve mondiale ; première réserve mondiale de coltan, avec les trois quarts de toute la réserve mondiale ; deuxième massif forestier du monde ; une biodiversité la classant dans le top 10 des pays les plus riches ; une hydrographie la classant dans le top 10 des pays les plus riches en ressources hydrographiques et 13% du potentiel hydroélectrique du monde. Cependant, le Congo Kinshasa, c'est aussi l'un des huit premiers pays en faillite dans le monde, l'un des taux de mortalité materno-infantile les plus élevés d'Afrique ; l'un des taux de malnutrition infantile les plus élevés d'Afrique ; parmi les quinze derniers pays de la planète par son indice de développement humain, l'un des PIB par habitant les plus faibles du monde.

Pour peu que l'on soit consciencieux, a signifié le président du Forrep, on s'abstiendrait des envolées psychomotrices délirantes pour se pencher sur cette descente scandaleuse, incompréhensible et inacceptable de ce beau et grand pays, doté de toutes les richesses matérielles de la planète, mais qui a de la peine à s'en servir, en raison de l'abandon des richesses les plus essentielles, immatérielles, subtiles, issues de l'esprit et de la matière grise : l'amour du prochain, l'humilité, la discipline, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.

Ces richesses sont des vertus qui sont le propre des êtres supérieurs et des sociétés organisées. Ce sont elles, plus que les richesses matérielles, qui génèrent le progrès des Etats et de l'humanité. Et de conclure : « Nous exhortons ainsi les élites politiques et scientifiques, ainsi que tous les acteurs sociaux, à se réapproprier ces valeurs en vue de se mettre en capacité d'affronter les grands défis de développement de notre cher et beau pays... » Docteur en médecine et spécialiste en médicine interne, orientation cardiologie de l'Université de Kinshasa, Emmanuel Limbole Bakilo est aussi détenteur d'un diplôme inter-universitaire en echocardiographie-doppler de l'Universite Victor Segalen (Bordeaux2) en France. Il est titulaire d'un master en neuro-épidemiologie de l'Universite de Limoges en France.