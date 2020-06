Congo-Kinshasa: COVID-19 - L'UE organise un vol humanitaire des fournitures sanitaires

Les fournitures seront distribuées aux centres de santé et aux hôpitaux traitant les patients atteints de la covid-19 dans les provinces les plus touchées de la République démocratique du Congo (RDC).

La cargaison de l'Unicef de 3,7 mètres cubes contenant des fournitures sanitaires pour la riposte à la covid-19 a atterri, le mardi 9 juin, à bord d'un vol organisé par l'Union européenne (UE). Elle comprend des kits de réanimation, du matériel chirurgical de base, des canules nasales pour l'administration d'oxygène, de l'hydrocortisone, des antibiotiques, de la vitamine A et des intrants nutritionnels. Un autre vol transportant cent quatre-vingt-trois mètres cubes de fournitures atterrira à Kinshasa, le 19 juin. Un troisième vol arrivera à Kinshasa à la fin du mois de juin. Cette intervention de l'UE à travers l'Unicef permettra à la RDC d'assurer la prise en charge des malades, surtout que le nombre des cas confirmés ne fait que grimper au jour le jour. Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, affirme que grâce à ses opérations de pont aérien humanitaire, l'UE contribue à ce que l'aide humanitaire continue d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin, et soutient également la livraison des fournitures nécessaires pour aider à prévenir la propagation de la covid-19.

Le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, se dit reconnaissant de recevoir le soutien de l'UE pour la livraison des fournitures. « Il nous permettra de soutenir et d'accompagner le gouvernement de la RDC et ses partenaires dans leur réponse à la covid-19. L'une des priorités de l'Unicef est de rétablir la confiance des agents de santé afin qu'ils puissent aider les enfants en leur fournissant un diagnostic et un traitement appropriés. Ce matériel contribuera à atteindre cet objectif en temps voulu. Le bon soutien au bon moment », a-t-il fait savoir.

Dans la riposte contre cette pandémie, la réponse de l'Unicef se concentre entre autres sur l'apport de fournitures sanitaires vitales, l'amélioration des mesures wash et de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de santé et dans la communauté, la fourniture d'un soutien psychosocial aux familles touchées et à leurs enfants, l'engagement des communautés dans des activités de communication visant à prévenir la propagation du virus, et la fourniture d'outils d'apprentissage à distance aux enfants qui ne peuvent pas aller à l'école en raison de la fermeture des classes.

Les vols du pont aérien humanitaire font partie de la réponse globale de l'UE à la pandémie de covid-19. Ils sont opérés dans le cadre d'une approche « Team Europe », dans un effort conjoint entre la Commission européenne, les États membres (la Belgique et la France dans le cas des vols vers la RDC) et les organisations humanitaires, et en coopération avec les autorités du pays d'accueil. Le mécanisme de pont aérien humanitaire de l'UE finance 100% des coûts de transport. Le fret et les fournitures qui sont transportés sont fournis par les utilisateurs des opérations du pont aérien humanitaire de l'UE. L'UE soutient en outre la réponse covid-19 en RDC avec un financement total de dix-neuf millions et demi d'euros provenant de ses programmes d'aide humanitaire et de l'aide au développement.