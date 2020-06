Congo-Brazzaville: Football-transferts - Des internationaux congolais sans clubs

Les dates de reprise de certains championnats européens sont connues, mais quelques Congolais sont encore incertains sur leur avenir.

Après l'interruption des activités sportives dues à la propagation de la pandémie de covid-19, l'on note que la Bundesliga (championnat allemand) a repris le 9 mai dernier. Liga espagnole reprend le 11 juin, la Premier League anglaise le 17 juin, la Süper Lig Turque le 12 juin, le championnat suisse le 19 juin, le championnat de Russie le 21 juin. Et des joueurs congolais sont pratiquement sans clubs en ce moment de mercato estival, indique le site leopardsfoot.com.

L'ancien capitaine des Léopards Youssouf Mulumbu (33 ans), ancien de Celtic Glasgow en Ecosse n'a pas encore trouvé un nouvel employeur depuis la fin de son contrat en juillet 2019. Avant l'arrêt des championnats à cause du coronavirus, il s'entraînait à Birmingham (Championship anglaise), « Youssouf n'a pas fini ! Je me suis entraîné avec Birmingham et le coach m'a trouvé en jambes. Il m'a dit qu'avec l'expérience et le ballon que j'ai, ils me signeraient. Il faut juste que je récupère le rythme », a-t-il confié lors d'un live instagram. On attend donc la reprise pour voir si Birmingham va s'intéresser de plus près au joueur formé au Paris-Saint-Germain et passé par Amiens, West Bromwich Albion, Norwich, Kilmarnock et Celtic Glasgow. Youssouf Mulumbu est aussi prêt pour retour en France.

Le milieu international congolais Jacques Maghoma (32 ans) ne connait pas sa prochaine destination alors que son contrat avec Birmingham arrive à terme le 30 juin. Victime des blessures et autres pépins physiques au cours de cette saison, il n'a pu disputer que dix-huit matchs avant l'arrêt du championnat. N'ayant pas pu refaire ses exploits passés, il a été mis de côté par le coach Pep Clotet. Et un communiqué du club a clairement fixé sa situation, il ne prolongera pas. On attend voir où le natif de Lubumbashi et formé à Tottenham va poser ses valises pour la prochaine saison.

L'attaquant international congolais Jody Lukoki (27 ans) ne continuera pas l'aventure à Ludogorets en Bulgarie. Mis à l'écart par le staff après avoir refusé de prolonger, il est en manque du temps de jeu depuis décembre 2019, en dépit de ses statistiques positives de neuf buts et une passe décisive en vingt-trois matchs toutes compétitions confondues. Le club turc de Trabzonspor a manifesté un intérêt au natif de Kindu dans la province de Maniema et formé à l'Ajax d'Amsterdam et passé par PEC Zwolle aux Pays-Bas. Le défenseur international Wilfried Moke (32 ans) est lui aussi dans le dur, n'ayant pas touché son salaire depuis février à Ankaragücü en D1 turque. Titulaire, il a disputé dix-sept matchs avant de prendre la décision de rompre son contrat. Ayant joué en France, Espagne, Roumanie et Turquie, Wilfried Moke -qui a connu onze clubs- va peut-être se diriger vers un autre pays.

Deux autres joueurs pourraient se retrouver sans club en ce mercato d'été, notamment Neeskens Kebano (28 ans) et Giannelli Imbula (27 ans). Le premier arrive fin contrat avec Fulham (Championship anglaise), le 30 juin, et ne pourrait ne pas être prolongé. Le joueur formé au Paris-Saint-Germain et passé par Caen, Chaleroi en Belgique et Genk qui n'a pas jamais fait son trou dans ce club, a très peu joué à Fulham depuis son arrivée en 2016. Pour sa part, Giannelli Imbula a signé pour six mois à Sochi en Russie. Mais depuis son départ de Lecce en Italie, il n'a jamais joué dans le championnat russe arrêté à cause de la covid-19 et son contrat expire le 30 juin, neuf jour après la reprise du championnat de Russie (le 21 juin).

Jeune frère de Jacques Maghoma, le défenseur central Christian Maghoma (22 ans) a résilié son contrat avec le club polonais d'Arka Gdynia où il est arrivé en juillet 2018 en provenance de l'Académie de Tottenham en Angleterre, son club formateur. Avec trente-cinq matchs disputés en deux saisons et n'ayant pas le statut de titulaire, il va changer d'air se basant sur l'expérience acquise dans ce pays qui a un football rude.