Congo-Brazzaville: Transports - Ingrid Olga Ebouka Babackas boucle son séjour de travail dans la ville océane

La mission de travail de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ebouka Babackas, a pris fin, le 5 juin, dans les locaux de la Société congolaise des transports maritimes.

La ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas s'est entretenue, lors de son séjour à Pointe-Noire, avec les administrations et structures placées sous sa tutelle, à savoir le Guichet unique des opérations transfrontalières, le Chemin de fer Congo océan, la Marine marchande, le Conseil congolais des chargeurs, les directions départementales des transports terrestres de Pointe-Noire, la direction interdépartementale de la navigation fluviale, la délégation maritime de Madingo Kayes, le Port autonome de Pointe-Noire, la Société Ilogs et la Société congolaise des transports maritimes. Elle s'est imprégnée des difficultés qu'éprouvent ces sociétes dans l'exercice de leurs missions et a recueilli leurs doléances pour d'éventuelles approches de solutions.

En face de l'autorité gouvernementale, les responsables de chaque structure ont égrené les difficultés rencontrées assorties des suggestions pouvant garantir la bonne marche de l'administration dont ils ont la charge. Hormis les écueils spécifiques inhérents à chacune des structures, les ressources humaines pléthoriques et non qualifiés, le manque de matériel de bureau et de moyens roulants, les difficultés financières, la formation des agents sans oublier la vétusté de certains locaux de travail sont autant de difficultés exposées à la ministre. « Dans vos propos, j'ai perçu aucun désespoir mais plutôt la détermination d'accomplir votre mission. Vous voulez juste que l'on vous comprenne et accompagne. Les difficultés émises qui sont presque communes à tout le secteur des transports et le bagage des propositions faites seront examinées», a-t-elle délaré. La ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas a terminé son séjour de travail en échangeant avec les responsables de la Société Ilogs et en a visite les installations.