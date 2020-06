Congo-Kinshasa: V.Club - La démission d'Amisi sous examen

La démission du général Amisi Kumba Tango Four défraie la chronique au sein de la famille V.Club. Membre du Conseil suprême de club vert et noir de Kinshasa, André Kimbuta a fixé l'opinion au sortir d'une réunion de cet organe du club.

Membre du conseil suprême de V.Club, André Kimbuta Yango a indiqué que le général Amisi Kumba Tango Four n'a pas encore quitté la direction du club car sa démission déposé auprès de cet organe du club vert et noir de Kinshasa est encore sous examen. Il a fait cette déclaration au sortir de la réunion du Conseil suprême tenue le lundi 8 juin.

« Les problèmes de V.Club ont été résolus en famille. Il est vrai que le général Amisi a dit qu'il était fatigué et voulait prendre sa retraite, annonce qu'il a confirmée en venant voir le président du conseil suprême de l'équipe. Ce dernier a pris bonne note parce qu'il fallait examiner la situation et qu'il n'a le pouvoir d'accepter ou de rejeter une demande de démission, cela revient à l'assemblée générale comme l'exigent nos textes », a indiqué l'ancien gouverneur de Kinshasa et notable des Dauphins Noirs de la capitale de la RDC.

Et il a ajouté : « Pour moi, le général Amisi n'a pas encore quitté V.Club parce qu'il n'a pas encore la réponse de l'assemblée ou celle du conseil suprême. Si la solution veut qu'il puisse revenir, nous ne voyons aucun problème parce qu'il a dirigé le club durant 13 ans. La situation est sous examen et nous trouverons une solution durable ». Il a par ailleurs appelé les supporters au calme et à l'apaisement, assurant qu'une solution idoine sera de toute façon trouvée, car V.Club est un grand club.

Pendant 13 ans, le général Amisi Kumba a été président du comité de direction de V.Club avec un bilan de deux titres nationaux, et deux finales africaines perdues respectivement en Ligue des champions en 2014 face à l'Entente Sétif d'Algérie et en Coupe de la Confédération en 2018 devant le Raja de Casablanca. Il a très récemment déposé sa démission, arguant qu'il est fatigué et a besoin de prendre du repos. Mais, a-t-il dit, il est et reste « vclubien », il sera toujours là en cas de besoin.