Congo-Brazzaville: Littérature - « Jalons d'une politique sociale, entretien avec Emilienne Raoul »

Dans un livre d'entretiens de 118 pages, Emilienne Raoul revient sur son parcours et son expérience d'ancienne ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité, fonction exercée durant plus d'une décennie.

Paru chez L'Harmattan le 3 mars dernier, en pleine crise sanitaire de coronavirus, le livre de la présidente du Conseil économique, social et environnemental du Congo-Brazzaville plante le décor à partir des thématiques susceptibles d'instaurer une protection sociale en faveur des catégories les plus pauvres dans son pays.

Sans détours, en se projetant vers l'avenir, elle ne tait pas les difficultés qu'elle a dû affronter. La directrice donne des repères face à une série de questionnements tels que : Comment concilier nécessairement le développement économique et l'investissement dans le capital humain ? Comment répondre à l'urgence tout en planifiant son intervention dans la durée ? Comment définir un socle de protection sociale et l'adapter au contexte local, en fonction des moyens dont on dispose ?

L'auteure, à travers ses écrits, espère obtenir plus qu'un plaidoyer pour le développement humain. C'est également le témoignage d'une femme de réflexion et d'action, qui affronte la réalité et transmet au lecteur les clés de compréhension d'une réalité complexe.

Les étudiants en sciences sociales, les professionnels de ce secteur, les bailleurs de fonds et les associations, les responsables des ministères en Afrique et ailleurs, y trouveront les enseignements d'une gouvernance sociale.

Emilienne Raoul née Matingou, est géographe, enseignant-chercheur retraitée de l'Université Marien-Ngouabi.

Jalons d'une polique sociale

Broché - format : 13,5 x 21,5 cm - 118 pages

ISBN : 978-2-343-19704-3