Congo-Brazzaville: Santé - La COVID-wash mécanique installée dans les administrations

Le kit intégré de lavement des mains, covid-wash, créé pour réduire les risques de contamination à la covid-19 est bien apprécié des Congolais.

Conçue et mise au point par les techniciens et ingénieurs de la Société de tuyauterie, de chaudronnerie et de construction du Congo (ST2C) basée dans la ville océane, la covid-wash mécanique s'utilise dans le respect strict des mesures barrières. En effet, ce kit permet de se laver les mains sans en être en contact. Ce qui réduit le risque de contamination à la covid-19. Dotée d'un système d'évacuation des eaux usées, la covid-wash mécanique fonctionne à l'aide de trois pédales qu'on utilise à l'aide des pieds.

La première pédale sert à verser le savon liquide, la deuxième pédale permet de faire couler l'eau et la troisième pour ouvrir la poubelle qui reçoit les mouchoirs utilisés. Pour contribuer à la lutte contre le coronavirus, ST2C a fait don de ce dispositif à plusieurs administrations publiques de la ville côtière, notamment la Préfecture, la Mairie centrale, la Chambre de commerce, les hôpitaux, les écoles et autres structures de la place. Les usagers sont satisfaits de cette innovation rassurante et sécurisante de lutte contre la propagation du coronavirus. Notons qu'outre ce dispositif mécanique, ST2C a aussi mis au point un autre kit covid-wash.