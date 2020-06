Congo-Kinshasa: Football - Les championnats démarrent très bientôt, l'heure est à présent à la tenue des AGO

Sauf changement contraire qui serait lié à l'évolution de Covid 19, les différents championnats de football en République Démocratique du Congo démarrent au début du mois d'août prochain, sur toute l'étendue du pays, conformément à la loi sportive en vigueur, qui fixe la saison sportive dans le football du 1er août au 31 mai. La Fédération congolaise de football association (FECOFA) a écrit, lundi, aux présidents des Ligues nationale et provinciales, leur demandant de s'apprêter déjà, en organisant des assemblées générales ordinaires de fin saison.

«Messieurs les présidents des Ligues, notre programme calendrier 2019-2020 fixe la tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires selon le cas, des clubs et Entités sportives durant l'intersaison, qui a pris cours depuis le 1er juin 2020 », a martelé la FECOFA dans cette correspondance signée par son président Constant Omari Selemani. Comme qui dirait, les Entités sportives et les clubs sont conviés de tenir leurs assemblées générales ordinaires au plus vite que possible. Et comme le pays est en Etat d'urgence sanitaire depuis le 24 mars dernier, la Fécofa insiste sur le respect des mesures barrières dans ces assemblées.

Généralement, les assemblées générales ordinaires dans les clubs et Entités sportives sont comme un moment de fête. Dirigeants, joueurs, membres du staff technique et toutes les catégories des membres y vont, non pas seulement pour le rapport bilan et les prévisions budgétaires de la nouvelle saison, mais aussi, pour partager un repas de famille marquant la fin d'un feuilleton. Dans plusieurs cas, la musique est toujours au rendez-vous. C'est dans ce sens que la Fecofa met la puce à l'oreille : «chers présidents des Ligues, considérant l'impérieuse nécessité de la tenue de ces assises d'une part et le souci de se conformer aux mesures arrêtées par nos autorités gouvernementales d'autre part, nous vous autorisons, à titre exceptionnel pour cette intersaison, la tenue des assemblées générales dans le strict respect des mesures ci-après : le lavage des mains à l'eau et au savon avant d'accéder dans la salle ; le respect de la distanciation physique ; le port obligatoire des masques ; la présence au maximum de 20 personnes, délégués des Services des Sports, des Entités Sportives, des Clubs classés utilement par division, ainsi qu'un délégué de la presse dans ce quota. Veuillez agréer, Messieurs les présidents, l'expression de nos sentiments les meilleurs».

Ainsi, il ne reste plus qu'un mois et demi pour que la nouvelle édition du championnat national ne commence. Cette 26ème édition sera marquée par la mise en application de "Fifa connect", un programme numérique de la FIFA pour le développement du sport moderne qui permet de contrôler les mouvements et transferts des joueurs.

