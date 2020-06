Congo-Kinshasa: Situation épidémiologique - Dr. Jean-Jacques Muyembe déplore la faiblesse des mesures préventives en milieux des soins

L'équipe de la riposte contre la pandémie à Covid-19 en RDC a déploré ce lundi par l'entremise de son coordonnateur, Docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, la faiblesse des mesures préventives dans les installations sanitaires, plus particulièrement chez les personnels soignants. A l'entendre parler, sa crainte repose sur les risques de transmission massive des épidémies, à savoir : Ebola et le Coronavirus.

Face à la presse, le virologue Docteur congolais a épinglé quelques faiblesses. «Je pense qu'il y a une grande faiblesse, c'est dans la prévention et la réduction des risques de transmission de l'épidémie en milieu des soins. C'est un point faible à renforcer non seulement pour Ebola, mais également pour la COVID-19. J'ai peur que l'infection puisse atteindre un grand nombre du personnel soignant et créer la panique en milieux des soins et démoraliser donc le personnel soignant. Nous devons vraiment faire d'effort pour réduire les cas d'infection nosocomial dans les hôpitaux», a prévenu Dr. Muyembe lors de sa rencontre avec la délégation de l'Union Européen.

Dans cette même foulée, le Virologue congolais s'est entretenu avec une délégation de l'Union Européenne, venue pour apporter main forte au Gouvernement congolais dans cette lutte contre la Covid-19. Cette visite a été également enregistrée dans le cadre des démarches d'un pont aérien humanitaire.

L'équipe missionnaire de l'Union Européenne séjourne déjà en terre congolaise depuis lundi 8 juin 2020. Elle est composée de : Commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič ; Ministre belge des Affaires Etrangères et de la Défense, Philippe Goffin et Ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves le Drian.

Pour bien accomplir sa mission, cette délégation a conduit une cargaison de trois vols de pont aérien humanitaire de l'Union Européenne comprenant des purificateurs d'eau ; un soutien nutritionnel et des fournitures médicales générales. Egalement du matériel de laboratoire, des masques, des gants et des équipements de protection individuelle.

Aussitôt arrivés, ces derniers ont été reçus par le coordonnateur de l'Equipe de riposte dans son Cabinet de travail à l'Institut National des recherches biomédicales (INRB). Ce, avant d'être reçu par le Chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.