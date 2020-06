Angola: Le pays demande un soutien international pour faire face au COVID-19

New York — L'Angola a demandé mardi à la communauté internationale d'aider les pays d'Afrique centrale à atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 et à faire avancer la région vers une paix et un développement durables.

Dans une intervention, à New York, lors de la réunion de la Commission pour la consolidation de la paix (PBC), consacrée à l'analyse de l'impact de Covid-19 sur la consolidation de la paix dans la région de l'Afrique centrale, la représentante permanente de l'Angola auprès de l'ONU, l'ambassadrice Maria de Jesus Ferreira, a estimé qu'un soutien international était nécessaire.

«Nous pensons que pour consolider et construire la paix, l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine (UA), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et leurs instruments doivent être disponibles pour que toutes les parties puissent travailler à cette fin.», a souligné la diplomate angolaise, dont le pays a été invité à participer à l'événement virtuel.

Elle a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait imposé des restrictions brusques à la liberté de circulation en Afrique centrale, alors que les pressions économiques, sociales et humanitaires croissantes mettaient à l'épreuve la capacité de réponse des États de la région.

À propos, elle a rappelé que dès que les premiers cas d'infection au Covid-19 avaient été confirmés dans la région, en mars, le Président de l'Angola, João Lourenço, avait immédiatement pris des mesures pour empêcher la propagation du virus, déclarant l'état d'urgence dans le pays (du 27 mars au 25 mai, remplacé par l'état de catastrophe publique.

En ce qui concerne les efforts de la région, l'ambassadrice a informé que la 9ème session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEEAC), tenue les 3 et 4 de ce mois (juin), avait décidé que les ministres de la Santé et des Finances et de l'économie des États membres devraient revoir le Projet de stratégie Sur le Covid-19, qui vise à collecter environ 26 millions de dollars des États membres. (à suivre)