Madagascar: Les paramédicaux préparent une grande manifestation

Les paramédicaux vont se mobiliser pour se faire entendre. Infirmiers, sages-femmes et autres spécialistes d'activités paramédicales dans tout Madagascar vont manifester devant leur lieu de travail, ce vendredi. «Nous réclamons une protection optimale des professionnels de santé.

Donnez-nous des équipements de protection individuelle complets et réguliers, une motivation et des formations pour qu'on puisse faire face à cette épidémie de coronavirus», lance le président du Syndicat des infirmiers et des sages-femmes de Madagascar, Jerisoa Ralibera, hier.

Ces professionnels de santé ont signalé, à maintes reprises, leur difficulté à faire face à ce virus très contagieux. Les équipements de protection seraient défaillants. Au mois d'avril, ils ont envisagé de porter plainte contre l'État. Ils ont été reçus par des responsables du ministère de la Santé publique, par la suite. Apparemment, ces rencontres n'auraient pas été fructueuses. L'insuffisance des équipements de protection est toujours d'actualité dans plusieurs formations sanitaires. Ceux qui refuseraient de travailler à cause de cette défaillance du matériel de protection, seraient menacés par leur supérieur.

Toutefois, les hôpitaux continueraient à fonctionner, ce vendredi. «Il ne s'agit pas d'une grève. Ainsi, les équipes de garde ne participeront pas à la manifestation. Nous envisageons de déposer une plainte au Conseil d'État, contre la non protection des agents et le non respect des droits syndicaux, si nos requêtes ne sont pas considérées », conclut Jerisoa Ralibera.