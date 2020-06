Madagascar: Education inclusive - Un encadrement spécial pour des enfants autistes

La communication, la socialisation et l'apprentissage au cœur de l'éducation inclusive. C'est ce que propose l'École autisme trisomie handicap (EATH).

Un enfant autiste, qui se montre parfois agité et agressif, a besoin de suivi et d'encadrement.

À Imerinafovoany, une structure a été créée en septembre 2019 à l'endroit des enfants autistes et trisomiques entre 2 et 13 ans. L'école met à la disposition des parents une classe inclusive unique, d'une capacité de quinze élèves pris en main par cinq éducatrices spécialisées. Elle a pour objectif principal de pouvoir donner aux enfants et à leurs familles une structure adaptée et sécurisée, d'après Onja Ramamonjisoa, la directrice. Elle a fondé l'école après avoir acquis une double expérience en tant que directrice associée de l'école santé paramédicale qui forme des orthophonistes et des psychomoteurs et directrice d'une école qui prépare des maîtresses de la petite enfance en France.

Les enfants travaillent du lundi au vendredi et jouissent de deux demi-journées pour que leurs parents puissent les emmener voir leurs psychologues, pédopsychiatres et orthophonistes.

Méthodes

L'EATH intervient sur trois axes lesquels aident les encadreurs, les enfants et les parents à suivre de près l'évolution de leurs enfants. « La communication à travers la stratégie de rééducation est le premier pas à faire. Nous utilisons des pictogrammes pour que l'enfant sorte ses ressentis, ses besoins. Il arrive qu'en enfant réussit des exploits et qu'un jour, il perd tout et on revient au début du travail. S'ensuit la socialisation. Ces enfants vivent dans leur bulle. Ils se sentent à l'aise avec leurs frères et sœurs mais dès qu'ils entrent en contact avec le monde extérieur, ils n'aiment pas se mettre avec les autres, voilà pourquoi il leur faut une structure éducative », indique-telle. La directrice expose que l'évolution se fait par étape de façon à ce que l'enfant canalise ses énergies et puisse se sentir à l'aise.

L'apprentissage, par ailleurs, touche plusieurs domaines, dont l'autonomie pour que l'enfant mange, s'habille ou dessine tout seul, le langage pour le préparer pour faciliter son insertion dans les classes normales. « Dans nos méthodes, nous considérons les approches éducative, comportementale et développementale. Chaque enfant passe un entretien dit un pour un. Tous les quinze jours, les parents reçoivent un retour systématique en leur transmettant un livret individuel indiquant l'évolution de leur enfant », rajoute Onja Ramamonjisoa.

Pour cette directrice, il y a lieu de procéder à un dépistage précoce pour que parents identifient l'état de leurs enfants. L'absence d'interaction et de regard caractérise l'autisme à première vue. Elle renforce que le handicap sera toujours là mais on peut l'atténuer.