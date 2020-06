Madagascar: Litige foncier à Ambodin'Isotry - La vente d'un parking à un particulier énerve les habitants

Un énième litige foncier opposant les habitants du quartier d'Ambodin'Isotry à un particulier (acquéreur du terrain) vient d'éclater, entraînant une réaction de la part de la population depuis le début de cette semaine. Selon les explications d'une des représentantes des manifestants, ce terrain qui sert de parking pour les habitants du quartier aurait été acquis par un particulier depuis le 18 décembre 2019, qui selon elle est un lieu public qui ne devrait pas appartenir à un tiers.

Ainsi, après avoir perdu le premier procès face à l'acquéreur du terrain, les opposants à cet achat ont fait appel du jugement, le verdict devrait être prononcé ce jour. Toutefois, si l'issue n'est pas en leur faveur, ils ne comptent pas en rester là et envisagent de poursuivre leur revendication jusqu'à obtenir gain de cause. « Tous les quartiers comme Ampefiloha, 67 ha, Analamahitsy et bien d'autres encore ont une place de parking qui n'appartienne à aucune entité, alors pourquoi nous en serions privés ? » s'est indignée notre interlocutrice.

Des précédents. Outre la vente de ce parking, d'autres affaires similaires ont déjà fait l'objet de plaintes des habitants d'Ambodin'Isotry. Quelques espaces vertes auraient aussi été cédées à des particuliers dans ce quartier, des lieux que les résidents ont toujours considérés comme étant des lieux publics. « Toutes ces affaires ne sont pas claires ; depuis quand les espaces vertes et les parkings publics sont accessibles aux acquéreurs particuliers ? » se sont interrogés les manifestants du quartier. A l'heure actuelle, les pancartes et banderoles d'indignation des résidents d'Ambodin'Isotry sont brandis sur place et les manifestants multiplient les réunions.