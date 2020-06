Cote d'Ivoire: Coronavirus - La Côte d'Ivoire et la France signent trois conventions pour le financement du plan de riposte sanitaire

Le gouvernement ivoirien et la France ont signé le mardi 9 juin 2020, à Abidjan, trois avenants de conventions dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D) et de prêt souverain pour le financement à hauteur de 20 milliards de FCFA du plan de riposte sanitaire contre la Covid-19.

Cette cérémonie de signature d'avenants de conventions a été présidée par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

Ces trois conventions portent sur deux C2D et un prêt souverain de l'Agence française de développement (AFD).

L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson a indiqué que ces avenants ont tous pour vocation de réallouer rapidement et très précisément les fonds disponibles pour contribuer à mettre en œuvre le plan de riposte sanitaire de la Côte d'Ivoire.

Le ministre d'Etat Hamed Bakayoko a relevé que le gouvernement avec l'appui des partenaires au développement met tout en œuvre pour protéger les populations ivoiriennes contre cette pandémie et les soulager de ses conséquences socio-économiques.

Les fonds serviront à financer la surveillance épidémiologique, la prise en charge des patients, la recherche scientifique et la communication.

Ainsi, pour le C2D, le montant de 8,26 milliards de FCFA servira à acquérir des réactifs, des intrants et des équipements pour les laboratoires de prise en charge des malades, à financer des travaux d'électricité à l'Institut Pasteur (IPCI), à réhabiliter et à équiper sept laboratoires.

Et 466 millions de FCFA, de reliquat non utilisé des sommes mobilisées pour la lutte contre la maladie à virus Ebola, serviront à l'achat de réactifs pour l'IPCI.

Quant au prêt souverain de l'AFD, les 11,74 milliards de FCFA seront alloués pour l'acquisition d'équipements biomédicaux par la Nouvelle pharmacie de la santé publique (NPSP).

Les signataires étaient pour la partie ivoirienne, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly et le ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo et pour la partie française, l'ambassadeur Gilles Huberson et le directeur de l'AFD à Abidjan, Emmanuel Debroise.

Le plan de riposte sanitaire de la Côte d'Ivoire se chiffre à 95,88 milliards de FCFA. 25 milliards de FCFA ont déjà été décaissés pour financer les urgences de la mise en œuvre dudit plan.