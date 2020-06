Madagascar: Football-FMF - La FIFA recadre les débats

La crise en interne de la Fédération Malgache de Football n'a pas échappé à la FIFA qui est intervenue, hier par visioconférence, la méthode tant décriée par l'autre aile contestataire conduite par Alfred Randriamanampisoa.

Mais comme il s'agissait de la FIFA, ce dernier s'est prêté de bonne grâce à cette tentative de recoller les morceaux ou tout au moins de sauver ce qui peut encore l'être. Logiquement donc la FIFA a lancé un appel à l'unité et de revivre un climat sain. Une obligation en fait pour éviter des sanctions. Les responsables de la FIFA de rappeler que Madagascar a franchi un nouveau palier avec les Barea lors de la CAN 2019 et que ce serait malheureux de vouloir tout gâcher.

En clair, là FIFA a demandé aux membres du comité exécutif de la FMF de dépassionner les débats et de ne pas prendre des décisions qui risquent de nuire à la bonne marche du développement du football à Madagascar. C'est clair et net et qu'après ce qui s'apparente comme un rappel à l'ordre, tous les membres de la FMF savent désormais où ils vont.