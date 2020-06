Madagascar: Face-à-face avec le gouvernement - Le Sénat a abordé les secteurs Mines et Hydrocarbures

La loi des finances rectificative est très attendue à Anosikely.

Les séances de présentation du rapport d'activités du gouvernement auprès des deux Chambres parlementaires se poursuivent. Hier, les sénateurs ont reçu le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, celui des Mines et des Ressources stratégiques, ainsi que celle de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Une opportunité pour l'exécutif de défendre auprès des sénateurs les projets gouvernementaux sur la transition énergétique et la réforme du code minier.

Christian Ramarolahy, titulaire du portefeuille de l'Energie et des Hydrocarbures a exposé devant ces derniers les raisons du maintien du prix à la pompe qui suscite actuellement beaucoup de questions auprès des parlementaires. Selon le ministre, le pays ne peut pas bénéficier de la chute mondiale du prix du pétrole à cause des arriérés de l'Etat auprès des pétroliers. La ministre de la Fonction publique, l'Emploi et des Lois sociales, celui des Postes et Télécommunications, ainsi que celle de la Culture et de la Communication, quant à eux, ont fait un passage auprès des députés au Centre de Conférence internationale.

Cette dernière a réitéré les projets phares de son département, relatifs à la réhabilitation de tous les musées dans toute l'île et la refonte du code de communication médiatisée. Depuis deux semaines, les parlementaires ont reçu les membres du gouvernement pour exposer leurs réalisations devant un parlement très attentif aux performances de l'exécutif dans le cadre d'une crise sanitaire qui a mis à genoux l'économie du pays. En clair, les élus ont eu du temps pour évaluer les résultats de l'exécutif par rapport à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat fixée en début de la mandature.