Madagascar: Aires Protégées - Des milliers de personnes paralysées par le zéro touriste

Des milliers de personnes qui vivaient des revenus touristiques dans le cadre de la promotion des Aires Protégées gérées par Madagascar National Parks, sont impactés directement par la crise sanitaire qui sévit dans le pays.

En effet, ils sont paralysés par le zéro touriste étant donné que les visites éco-touristiques au sein des parcs nationaux ont été momentanément suspendues. Du jour au lendemain, les différents acteurs du tourisme se sont retrouvés démunis et désemparés face à cette situation d'exception. A titre d'illustration, la commune rurale de Ranohira dans la région d'Ihorombe fait partie de nombreuses localités victimes de cette crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Cette ville qui est considérée comme le point de départ de l'exploration du « colorado malagasy » vit exclusivement de l'écotourisme grâce à l'existence du fameux parc national d'Isalo.

Vendre leurs biens. On y recense 10 hôtels et 18 restaurants pour accueillir des touristes nationaux et étrangers. Certains établissements touristiques procèdent actuellement au chômage technique ou à la rotation de travail des employés. D'autres sont même en cessation temporaire d'activité. Parlant des guides touristiques et des accompagnateurs locaux qui sont au nombre d'environ 200 personnes, une grande partie d'entre eux se sont convertis dans d'autres activités comme l'agriculture. Il y en a ceux qui ont tenté l'entrepreneuriat tandis que d'autres qui n'ont plus trouvé de solution, ont commencé à vendre leurs biens pour survivre, a-t-on appris. Rappelons que le mois de mai et de juin de l'année dernière, le parc national d'Isalo a enregistré près de 4 911 visiteurs. Des chiffres réduits à néant pour la même période. Une situation qui affecte également le gestionnaire de l'Aire Protégée.

Coup dur. Par ailleurs, Madagascar National Parks fonctionne grâce aux droits d'entrée aux Aires Protégées. « Ces droits d'entrée nous permettent entre autres, de payer le salaire de notre personnel, d'investir dans des matériels pour le bon fonctionnement des sites ainsi que de contribuer au développement de la population avoisinant les parcs. Cette absence de visiteurs constitue ainsi un coup dur pour MNP alors que l'an dernier, 229 790 touristes ont été enregistrés, soit une hausse de 12% comparativement à l'année précédente. Et en dépit de tout cela, les activités techniques selon les urgences et les priorités liées à l'écotourisme au sein des Aires Protégées continuent », a expliqué Dr May Rakotoarijaona, le directeur général de MNP.