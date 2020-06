Madagascar: Jirama - Cinq moyens de paiement lancés avec BOA Madagascar

Accord signé hier, entre la Jirama et la BOA Madagascar, pour lancer cinq solutions de paiement.

De plus en plus de solutions sont appliquées par la Jirama, pour réduire le nombre de personnes faisant la queue, au niveau de ses agences. Hier, cette société d'Etat a signé une convention de partenariat avec la Banque BOA Madagascar.

Un peu de plus vers le progrès technique et la dématérialisation. La Jirama vient de lancer cinq nouveaux moyens de paiement des factures, de devis, des travaux et des frais de remises. Grâce à un partenariat avec la BOA Madagascar, ces paiements peuvent se faire à partir des Guichets automatiques de banque (GAB), par Internet via la BOAWeb, par mobile via MyBOA ou simplement auprès des Agences BOA.

Ces quatre solutions sont déjà opérationnelles pour les clients de la BOA. Pour l'ensemble des clients de la Jirama disposant d'une carte Visa, les paiements peuvent également se faire au Terminal de paiement électronique (TPE). Selon le DG de la Jirama, Vonjy Andriamanga, il s'agit d'améliorer davantage le service client, par la diversification des moyens de paiement et par une meilleure accessibilité.

Justificatifs. Selon les promoteurs des nouvelles solutions de paiement, celles-ci sont avantageuses pour les clients de la Jirama, du fait qu'elles permettent un gain de temps, un paiement facile et diversifié, suivi d'une délivrance d'un justificatif de paiement aux abonnés, ainsi qu'un transfert, en temps réel, des informations par paiement, vers le système d'information de la Jirama. « Ces solutions sont faciles. Les GAB de la BOA auront une option Jirama pour que les clients de la banque puissent régler leurs paiements. Au niveau des TPE, que les clients de la Jirama soient également clients de la BOA ou non, ils peuvent toujours effectuer leurs paiements de factures Jirama, s'ils ont une carte Visa. Sur Internet, la plateforme BOAWeb offre une option pour les clients de la BOA pour payer les factures de la Jirama, en ligne.

C'est le même concept pour MyBOA, mais les opérations peuvent se faire via téléphone mobile. Et enfin, les clients de la Jirama peuvent également régler leurs factures au niveau des agences de la BOA, qu'ils soient clients de la banque ou non », a expliqué le directeur général de la BOA Madagascar, Othmane Alaoui, lors de la signature de convention au siège de la banque à Andraharo.

A noter que ces cinq solutions ne sont pas les seuls moyens de paiement lancés cette année par la Jirama. Les factures de cette société peuvent également être réglés via Messenger grâce à une convention avec Accès Banque, via Mobile Money en partenariat avec les trois opérateurs à Madagascar, via Paositra Money, ou simplement comme à l'accoutumée au niveau des caisses et sous-caisses de la Jirama. Selon les dirigeants de la société d'Etat, la transformation est en cours. D'autres solutions innovantes sont attendues...