Ile Maurice: Nomination - Patrice Robert du Groupe IBL intègre le «Board» de la SBM Holdings

La nouvelle est officielle sur le site de la SBM Holdings Ltd : l'institution financière a fait appel à Patrice Robert pour faire partie de son comité de direction.

Patrice Robert occupe actuellement le poste de Group Head of Operations du Groupe IBL. Il est un cadre supérieur expérimenté, avec, à son actif, plus de 22 ans d'expérience, dont 9 dans la région Asie-Pacifique. Son poste actuel au sein du Groupe IBL l'emmène à gérer des secteurs aussi variés que le «seafood», dont toute la partie industrie thonière, la chaîne de supermarchés Winner's, le commerce avec Brand Activ et Health Activ, la construction et l'ingénierie, mais aussi le chantier naval et tout le secteur logistique.

Patrice Robert a travaillé pour Freeport Operations Mauritius Ltd, Accenture (Singapore) Pte Ltd et DHL Singapour pendant plusieurs années avant de rejoindre le Groupe IBL où il a tenu divers rôles clés pendant ces 12 dernières années. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'université de Portsmouth au Royaume-Uni et a fait son MBA en administration des affaires à l'université de Chicago Booth School of Business. Il a été membre du conseil de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI) en 2012. Il a aussi été président du Seafood Council de la Mauritius Export Association (MEXA) en 2013, 2015 et 2016. Il est actuellement le Président de la même association pour une période de 2 ans (2019-2021). Depuis le 29 avril, il siège comme directeur indépendant non exécutif de la SBM Holdings Ltd.