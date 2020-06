Cote d'Ivoire: COVID-19 - Les ports d'Abidjan et de San Pedro reçoivent des matériels de protection et de désinfection de l'UE

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), le projet WeCAPS de l'Union européenne mis en œuvre par Expertise France, a remis, des matériels de protection et de désinfection d'une valeur de 52 millions de FCFA au Port autonome d'Abidjan et au Port autonome de San Pedro, afin d'améliorer la sécurité et la sûreté maritimes.

Ces dons, réceptionnés le 08 juin 2020 à la caserne des pompiers du Port Autonome d'Abidjan par le directeur général dudit Port, Hien Yacouba Sié, ont été symboliquement remis par l'ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst Von Kirchmann.

Pour Jobst Von Kirchmann, dans la gestion de cette pandémie, l'UE s'est inscrite dans la solidarité et la reprise économique.

Et ces matériels de protection et de désinfection, serviront à sensibiliser les acteurs du secteur portuaire et à maintenir la vigilance.

Hien Yacouba Sié, a remercié le donateur pour « ces matériels qui permettront d'amplifier les actions déjà entreprises en faveur des acteurs du secteur portuaire ».

Il a indiqué que malgré la situation de crise sanitaire, les deux ports continuent à être au service de l'économie ivoirienne.

Point focal du projet WeCAPS, le lieutenant-colonel Josée Nicole Kouadio Aké, par ailleurs secrétaire technique en charge des Affaires maritimes et portuaires pour le Secrétariat permanent du Comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer, a exprimé la gratitude du secrétaire permanent à l'endroit de l'UE.

Ces matériels remis sont composés, entre autres, de balais, brosses à manches, combinaisons jetables, gants de ménage, gels hydro-alcooliques, lunettes de protection, masques chirurgicaux, sacs à déchets, savon liquide, et thermomètres infrarouges.