Congo-Kinshasa: COVID-19 - Caritas Congo ASBL lance une vaste campagne de sensibilisation à Kinshasa

Caritas Congo ASBL a lancé ce mardi 9 juin 2020, le projet « Sensibilisation des populations et protection des personnes les plus vulnérables contre la pandémie de la maladie à Coronavirus dans la ville de Kinshasa ». D'une durée de trois mois, le projet va assurer la sensibilisation la plus large possible de la population de Kinshasa en déployant des crieurs, des banderoles, des affiches et des véhicules équipés des lance-voix à travers les quartiers et communes de la capitale. Les communes les plus pauvres seront privilégiées en raison d'un accès limité aux messages déjà relayés par les médias.

Le projet va également assurer la protection des personnes de 3ème âge hébergées dans les hospices de vieillards de Kinshasa en équipant ceux-ci avec des dispositifs de lavage des mains et des produits d'assainissement.

Selon le Secrétaire exécutif de Caritas Congo ASBL qui a donné les grandes lignes de ce projet de sensibilisation, l'idée est aussi de casser la pernicieuse rumeur de dénégation de la covid 19, délibérément entretenue surtout à Kinshasa «par les personnes mal intentionnées qui veulent induire la masse en erreur et favoriser l'embrasement de notre ville et de notre pays par cette épidémie dont la virulence nous est pourtant relatée par les médias du monde entier», a martelé M. Boniface Nakwagelewi.

Pour assurer une meilleure interaction avec la population, les crieurs ne seront autres que des Relais Communautaires formés et bien familiarisés avec les réalités de leurs quartiers et communes. "Vous paraitrez parfois comme des voix qui crient dans le désert dans certains quartiers. Mais, nous vous savons courageux. Vous avez les ressources nécessaires morales pour affronter vos détracteurs et les vaincre pacifiquement... ", leur a rappelé le Secrétaire exécutif de Caritas Congo ASBL.

Ne pas minimiser les risques...

L'Archevêque de Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambongo, a donné le go de cette vaste campagne au Centre Lindonge, dans la commune de Limete.

C'était au cours d'une cérémonie modeste où des matériels de terrain ont été symboliquement remis aux hommes et femmes qui vont assurer le travail.

Au nom de la population congolaise, le Cardinal a exprimé ses vifs remerciements à Caritas Congo ASBL pour cette initiative en ce moment où la pandémie se fait de plus en plus menaçante et dangereuse. "Ce n'est vraiment pas le moment de minimiser ou de sous-estimer un ennemi aussi redoutable. D'où, l'importance de ce travail de sensibilisation pour que chaque fils et fille de notre ville de Kinshasa puisse recevoir le message juste mais aussi le comportement, l'attitude à adopter dans un contexte de péril comme maintenant", a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a placé ce travail et toute la caravane motorisée sous la protection du Seigneur en disant une prière avant de lancer officiellement la campagne.

En ce moment, le cumul des cas contaminés en République démocratique du Congo dépasse la barre de 4000 et près de 100 décès enregistrés.

Ce qui explique la motivation de l'Eglise qui a toujours fait siennes les joies et des peines des hommes de ce temps, à se joindre ses efforts à la riposte contre la pandémie de covid-19.

A travers Caritas Congo ASBL, son instrument de la pastorale sociale, elle a lancé un appel retentissent aux personnes de bonne volonté à voler au secours de la population de Kinshasa accablée par cette terrible pandémie qui ne connaît pas de frontière.

Soulignons, de ce fait, que le Dicastère Service pour le Développement Humain Intégral du Saint-Siège et le Secrétariat Général de la Caritas Internationalis ont conjugué leurs efforts pour trouver de fonds en vue de sensibiliser les populations et protéger les personnes les plus vulnérables à Kinshasa.