Congo-Kinshasa: Portefeuille - La JFPAU exige un quota représentatif pour les Forces Politiques Alliées de l'Udps !

Au terme d'une déclaration lue ce mardi 9 juin 2020 par le Coordonnateur de la JFPAU, Me Frank Shapeta Ngalamulume,la Jeunesse des Forces Politiques Alliées de l'UDPS/Tshisekedi rappelle au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa ferme promesse faite aux FPAU en rapport avec la nomination des mandataires des Entreprises du Portefeuille de l'Etat.

La Jeunesse des FPAU se dit attentive et s'appuie sur le quota réservé notamment, à l'UDPS et Alliés et UNC et Alliés, pour lancer ce vibrant appel à la bonne gestion des ambitions et des compétences. Ici, la JFPAU sollicite auprès de l'Autorité Suprême du pays, pour le compte des Alliés, la moitié du quota de l'Udps.

"La JFPAU demande au Président Félix Tshisekedi de veiller pour qu'aucune discrimination ne paraisse dans le partage de responsabilités dans les Entreprises publique au sein de CACH.

Elle lui demande, par ailleurs, de tenir compte de leur engagement ainsi que de leurs apports aux côtés de l'UDPS.

Pour la JFPAU, quand une femme a le pouvoir de décider et d'agir, elle joue un rôle capital.

Voilà pourquoi, elle félicite le Président Félix Tshisekedi pour avoir jeté son dévolu sur Patricia Nseya Mulela, une fervente femme issue de l'Udps, pour occuper le poste de Premier Vice-président de l'Assemblée Nationale. Ci-après, la Déclaration politique de la JFPAU.

Déclaration politique

La Jeunesse des Forces Politiques Alliées de l'UDPS/Tshisekedi

Déclare ce qui suit :

La Jeunesse FPAU félicite chaleureusement le Président de la République pour avoir jeté son dévolu sur une femme pour occuper le poste de Premier Vice-président de l'Assemblée Nationale ;

La Jeunesse des Forces Politiques Alliées de l'UDPS / TSHISEKEDI, en sigle JFPAU, est aujourd'hui plus qu'attentive aux enjeux politiques de l'heure en rapport avec la nomination des Mandataires des entreprises du portefeuille de l'Etat, sous la houlette du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ;

Il se révèle que la coalition CACH dispose d'un quota réservé entre UDPS et Alliés et UNC et Alliés ; toutefois, il convient de rappeler à son Excellence Monsieur le Président de la République sa promesse ferme faite aux FPAU.

La JFPAU demande au Président de la République de veiller pour qu'aucune discrimination ne paraisse dans le partage de responsabilités dans les Entreprises publiques au sein de la coalition

A ce titre de droit, la jeunesse FPAU demande un quota représentatif pour les FPAU en tenant compte de son engagement et apports aux côtés de l'UDPS, vu le reliquat du gouvernement et Sollicite la moitié du quota UDPS et Alliés.

Que vive la RDC !

Que vive les FPAU !

Que vive le Président de la République !

Fait à Kinshasa, le 09 juin 2020

Pour la Jeunesse FPAU,

Me Frank Shapeta Ngalamulume

Coordonnateur