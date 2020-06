Congo-Kinshasa: A quand la reprise de cours ? - Thomas Luhaka apporte ses réponses ce jeudi à l'Assemblée nationale

A quand la reprise de cours ? 2020, année blanche ? Quid du fonctionnement des établissements académiques ? A toutes ces questions, le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Thomas Luhaka, auditionné hier mardi 9 juin 2020, va revenir ce jeudi à la commission Socio- culturelle de l'Assemblée nationale pour apporter d'autres réponses à toutes ces interrogations qui lui ont été posées par les Députés membres de la commission. Reçu à l'hémicycle du palais du peuple, le Ministre a saisi l'occasion pour passer en revue les activités liées à son ministère en cette période de lutte contre la pandémie à Covid- 19.

A en croire le Député Léon Mondole, Président de la commission, cette audition était capitale dans la mesure où la population, en général, et surtout les étudiants, en particulier, ne cessent de s'interroger sur la problématique de la reprise ou non des cours dans les universités et instituts supérieurs. «Nous avons invité le Ministre pour nous éclairer sur cette question principale et à tant d'autres liées au fonctionnement des établissements académiques, à la situation sociale des professeurs, de la viabilité de certaines institutions académiques, à la qualité des enseignants et des enseignements etc. Pour toutes ces questions des députés, le Ministre de l'ESU reviendra jeudi 11 juin pour donner des réponses claires», a renseigné le Président de la commission Socio- culturelle, le Député Léon Mondole.

Hormis l'audition de Thomas Luhaka, il convient de noter que la commission infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a mis en place toute son architecture. Ses trois sous-commissions infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire connaissent leurs animateurs depuis ce mardi 9 juin 2020. Ils ont été désignés par le même mode, à savoir le consensus par les Députés membres de la commission. Par conséquent, Fumani Gymbadi Rombeau, Auguy Kalonji, Prince Cokola sont appelés à travailler pour le bien-être de la Nation.