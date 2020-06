Tunisie: Ferjani Sassi évoque son avenir au Zamalek - «J'ai une Ligue des champions à jouer»

Sous contrat avec le Zamalek jusqu'au 30 juin 2021, l'international tunisien confie qu'il se plait au Zamalek avec lequel il a une échéance continentale à négocier, la C1 africaine. C'est l'objectif sur lequel il préfère se concentrer pour le moment...

Le milieu de terrain zamalkaoui fait partie des 13 joueurs convoqués pour le premier stage de l'équipe nationale qui a débuté avant-hier au Stade d'El Menzah et qui se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine. Sa présence en Tunisie n'a pas empêché les médias égyptiens d'évoquer son avenir au Zamalek. Selon les échos en provenance du Caire, Ferjani Sassi aurait exigé 50 millions de livres égyptiennes pour renouveler son bail avec le Zamalek. Une information qui a été démentie dans un premier temps par le président du club, Mortadha Mansour, pour qui il s'agit d'une rumeur relayée par un journaliste ahlaoui !

Nous avons profité de la présence de Ferjani Sassi au stage de l'équipe nationale pour l'interroger sur son avenir au Zamalek : «On me prête d'avoir exigé le montant de 50 millions de livres égyptiennes pour renouveler mon contrat avec le Zamalek. C'est une rumeur que j'ai lue et entendue comme vous tous. C'est de l'intox. Je tiens à préciser que je n'ai pas encore évoqué la question du renouvellement du contrat avec le président du club, Mortadha Mansour», nous a confié Ferjani Sassi avant de poursuivre : «Pour le moment, je suis zamalkaoui. Nous avons une Ligue des champions à jouer. Je préfère rester pour le moment concentré sur cet objectif. Et comme on dit, demain sera un autre jour. Je termine d'abord l'aventure continentale. Après, je verrai», a-t-il martelé.

«Je suis bien au Caire»

En février dernier, les rapports entre Ferjani Sassi et son président n'étaient pas au beau fixe. Mortadha Mansour a même infligé une amende à Ferjani Sassi. Si le montant de cette amende n'a pas été communiqué, la version officielle a indiqué que l'absence du joueur aux entraînements était la cause de cette sanction financière.

Depuis, de l'eau est passée sous les ponts et les rapports entre Sassi et son président semblent s'être adoucis : «Je suis très bien au Zamalek. J'ai une bonne connexion avec le public. Je suis si bien au club au point que l'idée de rempiler ne me déplait pas. Mais comme je l'ai dit, la question du renouvellement du contrat n'a pas été encore évoquée. Pour l'instant, je suis concentré sur le foot. C'est un plaisir de retrouver le chemin des entraînements collectifs. J'ai hâte de reprendre la compétition, notamment la Ligue des champions», et d'ajouter : «Je tiens à préciser aussi que j'ai de bons rapports avec Mortadha Mansour, président du club».

Pour information, le contrat qui lie Ferjani Sassi au Zamalek court jusqu'au 30 juin 2021.

Le plaisir de se retrouver entre coéquipiers...

Retrouver l'ambiance de l'équipe nationale et celle des entraînements collectifs semble faire beaucoup de bien aux joueurs après trois mois de confinement, Ferjani Sassi en particulier : «C'est mon premier entraînement collectif depuis le confinement. Cela fait beaucoup de bien. C'est un plaisir de nous retrouver entre coéquipiers. L'ambiance de l'équipe nationale nous a beaucoup manqué. Ce qui est bien aussi, c'est qu'après ces deux stages de 15 jours, nous allons retrouver la forme et retourner fin prêts dans nos clubs respectifs», a conclu notre interlocuteur.