Congo-Brazzaville: Cinéma - Olivier Kissita à l'affiche de la série « Cacao »

Après ses apparitions dans les séries télévisées françaises « Barbershop » et « Cut », Olivier Kissita revient aux écrans grâce à sa participation dans la série ivoirienne « Cacao » réalisée par Alex Ogou et diffusable pour la toute première fois sur Canal plus dès le 15 juin.

Réalisateur et acteur-comédien né en France d'un père congolais et d'une mère guadeloupéenne, Olivier Kissita est un enfant prodige de la toile avec ses web-séries et films qui atteignent des millions de vues sur YouTube et d'autres plateformes en ligne. Sa réapparition à la télévision, notamment dans la série Cacao, est une belle opportunité pour lui d'atteindre un nouveau public, auprès duquel il était jusque-là inconnu.

Si la caméra a toujours été pour lui un secteur de prédilection, son ascension, quant à elle, est un fruit de dur labeur. Après un baccalauréat option cinéma et une licence de droit en sciences-pô à la Sorbonne, il suit un cursus de deux ans chez Acting international pendant lesquels il a fait des stages à Broadway (New York city). De cette expérience, Olivier Kissita plonge activement en autodidacte dans l'écriture de scénario et la réalisation de vidéos et web-séries à travers lesquelles il fait passer des petits messages instructifs tout en faisant rire. Un succès sur YouTube qui l'a propulsé à la télévision.

En 2016, il achève son premier long métrage documentaire « Youtuber » sur les créateurs de vidéos sur internet, pour lequel il a rencontré de nombreux intervenants dans plusieurs pays, tels que Rémi Gaillard, Cyprien, et Antoine Daniel en France, Justin Simien aux États-Unis... Avec de belles opportunités en vue, aujourd'hui, il se sent plus confiant quant à son avenir dans l'univers du cinéma.

Les intérêts du cacao transposés dans une nouvelle série télévisée

Produit par Tanka Studio et Underscan avec la participation de Canal+ international, « Cacao » raconte sur fond de suspense la rivalité entre deux familles, les Desva et les Ahitey, qui mènent une guerre sans merci autour du cacao, véritable or brun de l'Afrique de l'Ouest. Derrière le cacao, se cache une bataille sans merci. Et c'est bel et bien cette réalité que l'Ivoirien, Alex Ogou, souhaite partager aux téléspectateurs à travers sa nouvelle série télévisée francophone qu'il a réalisée dans son pays et dont le premier épisode est prévu pour le 15 juin sur Canal+.

Dans cette production, Anthony Desva incarné par Olivier Kissita est un jeune et brillant financier contraint de rentrer au pays après la tentative d'assassinat de ses parents. Propulsé, malgré lui, à la tête de l'entreprise familiale, il devra affronter autant les ennemis de son père, que son père lui-même. À nouveau exposé à ses racines, il va redécouvrir les terres de son enfance, les conflits autour du cacao et le charme interdit de sa meilleure protectrice, Manuela Ahitey, détaille le synopsis.

Notons que cette série est une véritable production africaine, avec un casting panafricain réunissant plus de soixante-dix acteurs et comédiens, stars montantes et références du cinéma, originaires de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo et du Sénégal. Fargass Assandé, Serge Abessolo, Naky Sy Savane, Olivier Kissita, Fate Touré, Pélagie Beda, Evelyne Ily, Ange Eric Nguessa et France Nancy Goulian incarnent les personnages principaux de cette série.