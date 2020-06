Congo-Brazzaville: Sport - La crise financière, un frein dans l'organisation des grands rendez-vous au Congo

Les tensions de trésorerie de ces dernières années ont eu raison sur la volonté des autorités congolaises de relever le défi de l'organisation des compétitions majeures comme la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football féminin, l'Afro basket et la CAN de pétanque.

Le gouvernement congolais a beaucoup investi pour offrir pendant les cinquantenaires des Jeux africains à la jeunesse du continent des infrastructures de qualité. L'engagement des autorités congolaises a suscité l'admiration des présidents des confédérations africaines, lesquels n'ont pas hésité un instant pour confier au Congo l'organisation des grandes compétitions dans le but de faire vivre les infrastructures de qualité dont il dispose désormais. Sans connaître ce que demain sera fait, le pays avait donné un avis favorable avant d'être rappelé à l'ordre par la crise financière qui l'a frappé de plein fouet comme la plupart des pays.

L'organisation d'une compétition à un coup énorme. Pour preuve, la 12e édition de la CAN féminine de football qui devrait se tenir en cette fin d' année à Brazzaville est la dernière compétition à laquelle le Congo n'a pas pu honorer son engagement. Le 8 juillet 2019, le gouvernement a, en effet, clarifié sa position à la Confédération africaine de football en lui faisant savoir qu' il n' était plus en mesure de répondre favorablement au cahier des charges qui lui a été imposé.

« Après avoir examiné après coup le cahier des charges, la République du Congo s'est rendue compte que dans le contexte de grandes tensions de trésorerie où elle se trouve, elle est dans l'incapacité d'y répondre de façon optimale et rassurante », peut-on lire dans la correspondance. La réponse donnée à temps a ainsi évité au Congo de lourdes sanctions. Le renoncement s'explique par la chute drastique des matières premières dont le pétrole, principale source de revenus de l'Etat congolais. Cette situation inconfortable a aussi empêché au Congo d'organiser la Coupe des nations de la pétanque qui devrait se dérouler dans la foulée des Jeux africains.

« Après les Jeux africains et les championnats du monde, le Congo avait accepté de pouvoir organiser les championnats d'Afrique à Brazzaville. Mais malheureusement comme toujours à la dernière minute, on vient nous annoncer que ce n'est plus possible par rapport aux difficultés financières. Le temps de rappeler les instances internationales, on avait failli écoper d'une grosse sanction », a expliqué Fulbert Bokyendzé, le directeur technique de la Fédération congolaise de sports de boules.

Selon lui, les Diables rouges ont échappé à la sanction grâce à la sincérité des dirigeants. « Quelquefois la sincérité des gens et la façon de se comporter devant autrui vous aident et vous sauvent. Le président de la fédération internationale était à Brazzaville lorsqu'on préparait les Jeux africains. Il a vu comment nous nous sommes battus pour inscrire la pétanque au programme des Jeux africains de Brazzaville . Nous avons fait des pieds et des mains », a expliqué le directeur technique de la pétanque.

Outre ces deux compétitions, le Congo devrait aussi organiser en 2017 l'Afro basket. Le 8 avril 2016, le gouvernement y a aussi renoncé. « Malheureusement, la conjoncture nationale et internationale marquée par la chute du prix du baril de pétrole, aggravée par un environnement socio-économique très morose, ne permet plus à la République du Congo d'honorer cet engagement », ont expliqué les dirigeants congolais dans la lettre de renoncement. Cette fois-ci, le Congo a été frappé d'une lourde amende et d'une suspension de toutes les compétitions internationales. Ces équipes nationales et clubs de basketball ont été suspendus des compétitions internationales jusqu'à ce jour. Le gouvernement est en train de se battre pour trouver la solution à ce problème qui agace déjà les basketteurs congolais.

Depuis l'organisation des Jeux africains, le Congo n'a pu organiser que la 23e Coupe d'Afrique des nations de handball Challenge Edith-Lucie- Bongo-Ondimba en décembre 2018. Les Diables rouges dames, éliminées en quart de finale par les Lionnes Indomptables du Cameroun, avaient occupé la cinquième place. Ce qu'on retiendra de positif c'est l'engouement du public qui ne s'était pas lassé à remplir le gymnase Nicole-Oba même après l'élimination des Diables rouges. C'est aussi grâce à cette compétition que le Palais des sports avait rouvert ses portes pour la première fois après la clôture des Jeux africains. Et le match d'ouverture de la CAN Congo-Guinée s'est déroulé devant le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso dans un Palais des sports plein à craquer. Dommage que la crise financière, succédée par celle dite sanitaire, ne permettra pas au Congo de revivre ces moments le plus rapidement possible.