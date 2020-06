Sénégal: Tassirou Diallo (Niayes, As Police) - «Une fracture au bras m'a sorti de l'équipe de 1986»

Ils ont en commun d'avoir été des footballeurs de grand talent et de n'avoir jamais disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can). Pour une raison ou pour une autre.

Nous vous proposons d'aller à la rencontre de cette belle brochette de joueurs qui auraient certainement fait bonne figure dans cette compétition si courue. Aujourd'hui, Tassirou Diallo.

Tassirou Diallo était de la race des redoutables buteurs qui ont marqué le football sénégalais et ... gambien.

Car, c'est sous les couleurs du Walidan de Banjul de feu O.B Konateh alias Fisco et aux côté de la légende du ballon rond gambien Biri Biri, que le Pikinois s'est d'abord illustré avec deux titres de meilleur buteur lors des saisons 1974 -75 (avec 25 réalisations) et 1975 - 76 (avec 20 buts).

Puis, celui qui avait fait ses débuts quelques années plus tôt aux Niayes de Pikine, est revenu au pays pour intégrer l'As Police avec deux autres titres de meilleur canonnier du championnat en 1979 - 80 (19 buts) et en 1980 - 81 (16 réalisations).

C'est qu'il avait pris de la bouteille et était devenu une des armes fatales de l'As Police qui jouait alors les grands rôles aux plans local et sous-régional.

La preuve par ses 2 coupes du Sénégal remportées en 1978 et en 1981 respectivement face à l'Us Gorée et au Jaraaf (et accessoirement les deux perdues contre le Jaraaf en 1982 et en 1983) et les 2 titres en 3 finales d'affilée, de 1979 à 1981, de la Coupe de l'Ufoa contre Enugu Rangers et ensuite face à Water Corporation, tous deux du Nigeria et une défaite devant le Stella d'Abidjan (3 - 1 à Dakar, sur un triplé de Tassirou Diallo bien sûr, et 0 - 4 au retour, « avec un arbitre guinéen qui avait été si partial qu'il avait été suspendu par la suite », selon l'ancien buteur de l'As Police).

Normal donc que cet attaquant petit par la taille, mais grand par son habileté à mettre la balle au fond des filets adverse (de la tête ou avec n'importe lequel de ses deux pieds), ait souvent été appelé en équipe nationale en son temps.

« De 1978 à 1990, je dois compter entre 35 et 37 sélections », se souvient vaguement celui qu'on appelle affectueusement « Tass ». Avec à la clé plusieurs présences au tournoi Amilcar Cabral, en Gambie, en Mauritanie ou en Sierra Leone.

Mais pas une seule participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations.

« C'était la période de la traversée du désert du football sénégalais sur la scène africaine et internationale ; la période où l'on se faisait presque toujours éliminer par des adversaires nord-africains si ce n'était pas le Nigeria », tente-t-il d'expliquer.

Tassirou Diallo se souvient justement de la double confrontation Sénégal - Maroc en éliminatoires de la Can de 1984 en Côte d'Ivoire, où c'est lui-même qui inscrit le but du nul (1 partout), « dès la 19ème seconde » à Badou Zaki, le portier chérifien au match aller à Rabat.

Mais au retour, à Dakar, les « Lions de l'Atlas » sont venus s'imposer pour barrer la route au Sénégal.

Heureusement que, deux ans plus tard, les « Lions » ont évité les adversaires nord-africains et ont croisé le Zimbabwe pour le tour décisif.

« J'ai joué beaucoup de matches de préparation ; mais c'est juste avant cette double confrontation décisive avec le Zimbabwe que je me suis fracturé le bras, lors d'une rencontre amicale face à la Libye.

Et c'est ainsi que je suis sorti de l'équipe. Sinon j'aurais peut-être pu être de l'expédition du Caire en 1986 », regrette Tassirou Diallo.

Le dernier train pour la Can venait de lui filer sous le nez. Car après, « Tass » avait été appelé « 2 ou 3 fois » en équipe nationale, avant de mettre un terme à sa carrière en 1990 au sortir d'un tournoi amical à Bamako au Mali. D'où un certain vide dans son pedigree.

« Comme tout footballeur ambitieux, je rêvais de disputer au moins une Can dans ma vie.

Car, c'est la fête du football continental », reconnaît-il. Non seulement il en avait rêvé, mais il rêver de « gagner le trophée continental et de marquer un but en finale ».

En fait, « Tass » se félicite d'avoir fait vibrer les filets adverses sur presque tous les terrains d'Afrique où il a eu à se produire.

Et outre le marocain Badou Zaki, figure parmi les très grands gardiens de but qui l'ont senti passer, le géant nigérian Emmanuel Okala.

Mais Tassirou Diallo ne pleure pas sur son destin. Il a enfilé les buts comme des perles tout au long de sa carrière de footballeur, remporté des trophées et fait rêver les fans.

Lui qui a été 1er de la région de Dakar et 2ème au niveau national derrière ... Jules F. Bocandé, en 1974 au concours du jeune footballeur, a ensuite officié comme entraîneur, dans le désordre, aux Niayes, au Jaraaf, à la Jeanne d'Arc, à l'As Pikine, à Guédiawaye Fc et au Port.

Aujourd'hui, il est consultant foot d'un groupe de presse local et a toujours des analyses avisées.

Normal pour une ancienne terreur des défenses qui, physiquement, ne payait pas de mine ; mais qui était d'une efficacité...