Ile Maurice: Budget 2020-2021 - Encourager l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes

communiqué de presse

La dotation budgétaire de Rs 200 millions pour des prêts à un taux préférentiel de 0,5 % destinés aux femmes entrepreneures est une mesure sans précédent, opportune et appropriée, et est en elle-même une révolution pour stimuler l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes.

C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Mme Kalpana Devi Koonjoo-Shah, hier à l'Assemblée nationale, lors de son intervention sur les débats budgétaires. Elle a souligné la volonté du gouvernement, à travers le budget 2020 - 2021, d'investir dans le capital humain pour la reconstruction socio-économique du pays.

Selon Mme Koonjoo-Shah, la mise en œuvre des dispositions budgétaires traduira la détermination de son ministère à donner aux femmes les opportunités nécessaires pour développer leur potentiel afin de contribuer au progrès économique du pays.

A cet effet, la National Women Entrepreneur Council prévoit de nombreuses initiatives dont des formations ; des espaces et outils adéquats pour la production ; la mise en marché et la commercialisation des produits ; et des évènements comme des expoventes dans des lieux stratégiques. Des ateliers d'information seront aussi organisés avec les institutions concernées pour présenter aux entrepreneuses les mesures budgétaires qui les touchent directement.

Les autres projets cités par la ministre incluent des changements à la politique nationale en matière d'égalité des genres; l'organisation d'une « Assise de l'Entreprenariat Féminin »; des structures appropriées pour assister l'entrepreneuriat féminin au niveau des centres sociales et communautaires de même que des centres de femmes à travers le pays; la création d'un forum virtuel d'apprentissage et de dialogue; et la recherche de débouchés commerciaux locaux et régionaux, entre autres.

Lutte contre la violence domestique

Rappelant l'engagement du gouvernement de lutter contre toutes formes de violence, y compris la violence domestique, Mme Koonjoo-Shah a mis en avant les dispositifs clés qui seront préconisés pour combattre ce fléau social. Parmi :

o La mise en place d'un observatoire sur la violence à caractère sexiste avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement afin de renforcer la collecte des données en vue d'une utilisation judicieuse de ces informations ;

o Le lancement du programme 'Accompagnement des Familles', visant à consolider les valeurs et la résilience familiales ;

o Le lancement du Forum interreligieux qui devrait contribuer à diminuer les différentes formes de violence au sein de la cellule familiale ; et

o La mise sur pied d'un centre public d'accueil pour héberger et accompagner les victimes de violence domestique.

La protection des enfants

La protection et le bien-être des enfants ont aussi été abordés par la ministre. Elle a parlé de la présentation prochaine du projet de loi à l'intention des enfants ; du déploiement des services de protection de l'enfance dans les districts de Grand-Port, Moka, Pamplemousses et Plaine-Wilhems ; de la construction d'un refuge pour les garçons à Cap Malheureux ; de la transformation du Notre Dame Women Empowerment Centre en foyer relai pour filles; de l'amélioration de la qualité de soin dans les institutions résidentielles ; et d'un déboursement de Rs 6 millions pour soutenir les garderies.

La ministre a également dit sa conviction que le budget 2020 - 2021 orientera le pays dans la bonne direction et apportera le soutien nécessaire à la population pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Elle a salué les mesures proactives, novatrices et audacieuses du gouvernement qui ont pour objectif de fournir une assistance à ceux qui ont été les plus impactés par la pandémie.